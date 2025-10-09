Sharon Van Etten & The Attachment Theory estrenan documental

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Sharon Van Etten ha arrancado 2025 con un excelente nueva formación, junto a quienes edita, Sharon Van Etten & The Attachment Theory (Jagjaguwar / Popstock!).

Como decíamos en la reseña: «Un trabajo tan seductor como hipnótico, que deja atrás las raíces indie-folk de We’ve Been Going About This All Wrong (2022), remitiendo (en parte) a aciertos pasados como Remind Me Tomorrow (2019); una suerte de synth-rock que fusiona arpegios post-punk, con sombríos sintetizadores».

Un tálbum colectivo, que llegó como una colaboración total entre los miembros de la banda formada por Jorge Balbi (batería, máquinas), Devra Hoff (bajo, voz) y la ex líder de TEEN, Teeny Lieberson (sintetizador, piano, guitarra, voz) y la cantante norteamericana.

Ahora llega un documentar de su gestación con imágenes de la banda en el estudio y por carretera.