Lo último:
Sharon Van Etten
Noticia

Sharon Van Etten & The Attachment Theory estrenan documental

Redacción MZK

Sharon Van Etten ha arrancado 2025 con un excelente nueva formación, junto a quienes edita, Sharon Van Etten & The Attachment Theory (Jagjaguwar / Popstock!).

Como decíamos en la reseña: «Un trabajo tan seductor como hipnótico, que deja atrás las raíces indie-folk de We’ve Been Going About This All Wrong (2022), remitiendo (en parte) a aciertos pasados como Remind Me Tomorrow (2019); una suerte de synth-rock que fusiona arpegios post-punk, con sombríos sintetizadores».

Un tálbum colectivo, que llegó como una colaboración total entre los miembros de la banda formada por Jorge Balbi (batería, máquinas), Devra Hoff (bajo, voz) y la ex líder de TEEN, Teeny Lieberson (sintetizador, piano, guitarra, voz) y la cantante norteamericana.

Ahora llega un documentar de su gestación con imágenes de la banda en el estudio y por carretera.

También te puede gustar

travis scott

Travis Scott lanza vídeo para ‘Can’t Say’

Redacción MZK

Aplazados los próximos conciertos de Juniper Moon

Juan Vila

Babyshambles anuncian los datos de su regreso

Redacción MZK
WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien