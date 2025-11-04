Sting anuncia conciertos en España

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Sting ha anunciado nuevos conciertos en España dentro de su gira mundial “Sting 3.0”, que tendrán lugar el domingo 12 de julio en Chiclana (Concert Music Festival), el miércoles 15 de julio en la Plaza de Toros de Granada y el 18 de julio en la Plaza de España de Sevilla dentro del Icónica Santalucía Sevilla Fest, en los que estará acompañado por su inseparable guitarrista Dominic Miller y el batería Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers).

La gira, presentada por Cherrytree Music Company y Live Nation, ha cosechado críticas entusiastas y entradas agotadas en numerosas ciudades, confirmando el magnetismo de uno de los músicos más influyentes de las últimas décadas. En ella, el artista británico despliega un repertorio que recorre sus grandes éxitos y algunas joyas menos conocidas de su extensa carrera.

Con 17 premios Grammy y más de 100 millones de discos vendidos, Sting continúa demostrando su vigencia como compositor, intérprete y figura esencial del pop-rock internacional desde que despuntara con los recordados The Police.

Miembro del Rock and Roll Hall of Fame, ha sido reconocido también con un Globo de Oro, nominaciones a los Oscar y los Tony Awards, y los Kennedy Center Honors. Su compromiso con causas humanitarias, especialmente a través del Rainforest Fund —creado junto a su esposa Trudie Styler para proteger las selvas tropicales y a sus comunidades indígenas—, reafirma el carácter ético y universal de su legado artístico.

Entradas para la visita de Sting

12 de julio en Chiclana (Concert Music Festival)

Entradas a la venta general el jueves 5 de noviembre en Ticketmaster

15 de julio de 2026 – Plaza de toros de Granada

Entradas a la venta general el jueves 6 de noviembre en Ticketmaster y BailaFM

18 de julio en la Plaza de España de Sevilla – Icónica Santalucía Sevilla Fest

Entradas a la venta general el jueves 5 de noviembre en www.iconicafest.com