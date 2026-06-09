Suede anuncian versión extendida en 3 CDs de Antidepressants

Suede arrancaban 2025 con el oscuro Antidepressants que como decíamos en su reseña es: «Un manifiesto de vigencia sin espacio para la nostalgia. Una obra valiente y renovadora con la que Suede siguen cuestionando su propio arte, llevándolo hasta donde nunca lo habían llevado».
Un disco urgente, con nervio, como su antecesor que les acerca al post-punk. Un trabajo en el que encontraremos multitud de líneas de bajo angulares y guitarras crudas, creando atmósferas tensas y rígidas con el sello inconfundible de los de Brett Anderson.
Después de presentarlo en nuestro país, llega la versión expandida del álbum que se publicará el próximo 3 de julio. El lanzamiento llegará en formato 3CD e incluirá el disco original en el primer compacto, mientras que el segundo añadirá cinco canciones extras. Entre ellas destacan el nuevo sencillo “Emotionally Unavailable”, la pista “Medication” —hasta ahora exclusiva de la edición japonesa— y los tres temas adicionales que ya acompañaban a la edición deluxe original en CD.
El tercer disco recopilará demos que previamente solo habían sido editadas en vinilo con motivo del Record Store Day de este año. La reedición se presenta en un estuche rígido que albergará los tres discos junto a un libreto de 36 páginas.
Estas serán las canciones de ‘Antidepressants Expanded Edition’ de Suede
CD 1
Disintegrate
Dancing With The Europeans
Antidepressants
Sweet Kid
The Sound And The Summer
Somewhere Between An Atom And A Star
Broken Music For Broken People
Criminal Ways
Trance State
June Rain
Life Is Endless, Life Is A Moment
CD 2
Emotionally Unavailable
Overload
Sharpening Knives
Dirty Looks
Medication
CD 3
Disintegrate (Demo)
Dancing With The Europeans (Demo)
Antidepressants (Demo)
Sweet Kid (Demo)
The Sound And The Summer (Demo)
Somewhere Between An Atom And A Star (Demo)
Broken Music For Broken People (Demo)
Criminal Ways (Demo)
Trance State (Demo)
June Rain (Demo)
Life Is Endless, Life Is A Moment (Demo)