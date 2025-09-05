Suede – Antidepressants (BMG)

Algo hizo clic en Suede con la publicación de Autofiction. Lo que podría haber sido un disco más de una larga y fructífera carrera con varios puntos álgidos y un estatus que resistía el paso del tiempo con orgullo, emergió como un renacimiento total. Una demostración de fuerza y energía visceral, que acompañó su lanzamiento con una de las giras más portentosas que les recordamos.

Un notable álbum que incluso mejoró con algunas de sus canciones extra que acompañaron su edición ampliada y que al final, ha servido para llegar a Antidepressants. Culminación sobresaliente de esta feliz nueva etapa que abrazando la oscuridad, la convierte en once nuevas composiciones, sin ningún tiro errado, con las que explorar el malestar contemporáneo.

El disco post-punk de Suede

“Si Autofiction fue nuestro disco punk, Antidepressants es nuestro disco post-punk”, comentaba Brett Anderson a propósito de la nueva entrega de Suede. Y así es, volviendo a trabajar con su productor fetiche Ed Buller, llega un nuevo torrente de electricidad por el que se filtran no solo las consabidas influencias de Bowie, sino de oscuras compañías como las de Killing Joke, The Chameleons, The Cure o PiL. Un sonido reverberante que bebe de la crudeza y de la solemnidad gótica, para resonar como espejo de la fragilidad humana.

Todo encaja en los intensos cuarenta minutos del álbum, desde la sugestiva inmediatez de “Disintegrate” hasta la siniestra elegancia de “Life Is Endless, Life Is a Moment”. En medio, la banda alcanza uno de sus puntos álgidos con la majestuosa “Dancing With The Europeans”, cuyo inicio nos traslada a “She Sells Sanctuary” de The Cult. La hipnótica pulsión del bajo de un Mat Osman descomunal brilla en “Trance State”, mientras los trazos sincopados del tema titular amplifican su magnetismo. A ello se suman nuevos himnos destinados a crecer como “Sweet Kid” o “Broken Music For Broken People”, la fugacidad contemplativa de “Somewhere Between An Atom And A Star” o la teatralidad glam que estalla en “June Rain”.

Un manifiesto de vigencia sin espacio para la nostalgia. Una obra valiente y renovadora con la que Suede siguen cuestionando su propio arte, llevándolo hasta donde nunca lo habían llevado.

Escucha Suede – Antidepressants

