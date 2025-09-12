Suede anuncian gira de salas por España

Suede (consulta nuestra reciente entrevista) publicaban hace pocos días su nuevo disco, Antidepressants que como decíamos en su reseña es: «Un manifiesto de vigencia sin espacio para la nostalgia. Una obra valiente y renovadora con la que Suede siguen cuestionando su propio arte, llevándolo hasta donde nunca lo habían llevado».

Un disco urgente, con nervio, como su antecesor que les acerca al post-punk. Un trabajo en el que encontraremos multitud de líneas de bajo angulares y guitarras crudas, creando atmósferas tensas y rígidas con el sello inconfundible de los de Brett Anderson.

El próximo mes de marzo pasarán por España para presentarlo en una gira con nada menos que seis fechas en las que volveremos a disfrutar del gran estado de forma que atesoran, conformando una resurrección al nivel de los mejores momentos de su primera etapa.

Toma nota de la gira de Suede en España:

BILBAO, Santana 27

Lunes, 16 de marzo de 2026

A CORUÑA, Pelícano

Martes, 17 de marzo de 2026

SEVILLA, Cartuja Center – Insólito Sevilla Fest

Sábado, 21 de marzo de 2026

MADRID, La Riviera

Lunes, 23 de marzo de 2026

VALENCIA, Auditorio Roig Arena

Martes, 24 de marzo de 2026

BARCELONA, Razzmatazz

Miércoles, 25 de marzo de 2026

La preventa de entradas comenzará el 17 de septiembre y la venta general el 19 de septiembre ambas a las 10h, en www.lasttour.org