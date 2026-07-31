Estos son los nominados al Mercury Prize 2026

La organización del Mercury Prize ha dado a conocer la lista de los 12 finalistas de la edición de 2026, cuyo ganador se anunciará el próximo 22 de octubre en el Utilita Arena de Newcastle.
Entre los candidatos figuran Paul McCartney, Dave, Florence + The Machine, Olivia Dean, Raye, JADE, Nia Archives, Suede y el álbum benéfico Help(2) de War Child Records, que reúne a numerosos artistas.
Podrán optar al premio los discos publicados por artistas británicos o irlandeses entre el 30 de agosto de 2025 y el 17 de julio de 2026.
El jurado, presidido por Jeff Smith, será el encargado de elegir al sucesor del último ganador (Sam Fender), con una selección que combina artistas consolidados y nuevas figuras de la música británica e irlandesa.
Toma nota de los nominados al Mercury Prize
Dave – The Boy Who Played the Harp
Dove Ellis – Blizzard
Florence + The Machine – Everybody Scream
JADE – THAT’S SHOWBIZ BABY!
Knats – A Great Day In Newcastle
Kojey Radical – Don’t Look Down
Nia Archives – Emotional Junglist
Olivia Dean – The Art of Loving
Paul McCartney – The Boys of Dungeon Lane
RAYE – THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.
Suede – Antidepressants
War Child Records – HELP(2)