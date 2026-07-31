Estos son los nominados al Mercury Prize 2026

La organización del Mercury Prize ha dado a conocer la lista de los 12 finalistas de la edición de 2026, cuyo ganador se anunciará el próximo 22 de octubre en el Utilita Arena de Newcastle.

Entre los candidatos figuran Paul McCartney, Dave, Florence + The Machine, Olivia Dean, Raye, JADE, Nia Archives, Suede y el álbum benéfico Help(2) de War Child Records, que reúne a numerosos artistas.

Podrán optar al premio los discos publicados por artistas británicos o irlandeses entre el 30 de agosto de 2025 y el 17 de julio de 2026.

El jurado, presidido por Jeff Smith, será el encargado de elegir al sucesor del último ganador (Sam Fender), con una selección que combina artistas consolidados y nuevas figuras de la música británica e irlandesa.

Toma nota de los nominados al Mercury Prize

Dave – The Boy Who Played the Harp

Dove Ellis – Blizzard

Florence + The Machine – Everybody Scream

JADE – THAT’S SHOWBIZ BABY!

Knats – A Great Day In Newcastle

Kojey Radical – Don’t Look Down

Nia Archives – Emotional Junglist

Olivia Dean – The Art of Loving

Paul McCartney – The Boys of Dungeon Lane

RAYE – THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE.

Suede – Antidepressants

War Child Records – HELP(2)