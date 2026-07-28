Suede

Suede celebra los 30 años de 'Coming Up' con nuevas ediciones

Suede editaban Coming Up un 2 de septiembre de 1996. La tercera referencia se antojaba difícil para los de Brett Anderson, pues era la primera vez que se enfrentaban a la composición de nuevas canciones después de que su guitarrista y co-compositor Bernard Butler les abandonara poco antes de que se completara su anterior entrega, el genial Dog Man Star (1994).

Pero Suede salieron victoriosos, marcando un hito en su carrera y logrando lo que su álbum anterior no había logrado: ser un gran éxito comercial (nº1 en Gran Bretaña) y lo más difícil, haciendo que los cinco singles extraídos del disco llegaran al Top 10 de ventas durante los años 1996 y 1997.

Con motivo del 30º aniversario de Coming Up, Suede publicará una edición ampliada del álbum que marcó el punto culminante de su éxito artístico y comercial. Llegará en un formato de lujo de cinco CD. El primer disco incluye una nueva remasterización realizada a partir de las cintas originales, mientras que el segundo ofrece una nueva mezcla firmada por Steven Wilson, desarrollada con la colaboración de la banda y concebida como una reinterpretación del álbum para 2026.

Los discos adicionales reúnen caras B y temas extra de la época, entre ellos «Europe Is Our Playground», «Money», «Young Men», «Sadie», «W.S.D.», además de las primeras grabaciones de Suede con Richard Oakes y su versión de «Shipbuilding», de Robert Wyatt y Elvis Costello.

El quinto disco, Coming Up At The BBC, recopila sesiones para BBC Radio 1 y actuaciones en el Festival de Reading de 1996 y 1997 siguiendo el orden original del álbum. La edición se completa con un libreto de 20 páginas, diseño renovado por Howard Wakefield a partir del material gráfico original de Nick Knight y Peter Saville, y nuevas notas de Miranda Sawyer basadas en entrevistas realizadas en 2026 a Richard Oakes y Neil Codling.

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