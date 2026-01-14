Suede tienen nuevo single, ‘Sweet Kid’

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Suede (consulta nuestra reciente entrevista) publicaban hace pocos días su nuevo disco, Antidepressants que como decíamos en su reseña es: «Un manifiesto de vigencia sin espacio para la nostalgia. Una obra valiente y renovadora con la que Suede siguen cuestionando su propio arte, llevándolo hasta donde nunca lo habían llevado».

Un disco urgente, con nervio, como su antecesor que les acerca al post-punk. Un trabajo en el que encontraremos multitud de líneas de bajo angulares y guitarras crudas, creando atmósferas tensas y rígidas con el sello inconfundible de los de Brett Anderson.

Suede lanzan ahora un single de doble cara AA con dos canciones como protagonistas, “Sweet Kid” y la versión en vivo de “Antidepressants”, que se edita en versión física. Dos canciones destacadas del nuevo álbum.

Sobre «Sweet Kid», Brett Anderson cuenta: «La canción habla de mi relación con mi hijo. Hay una sombra de mortalidad ahí. Existe esa sensación, que todos los padres tenemos, el temor a no ver crecer a tus hijos. Nadie sabe realmente qué nos depara la vida. Cuando escribo sobre mi familia, intento no ser demasiado dulce. Es muy fácil escribir canciones empalagosas sobre tu propia familia. Siempre intento darle un toque crudo».

Sobre “Antidepressants” afirla: “Aún no tengo muy claro de que trata la canción. Me gusta no saber de qué tratan mis canciones. Me gusta estar intrigado, y mantener la intriga en la gente. Eso lo mantiene interesante. No se puede distinguir si la canción es una exaltación o una crítica de los antidepresivos. Pero sin duda, habló sobre ellos. La medicación se ha convertido en una condición omnipresente en la vida del siglo XXI. Sentí que tenía que cantar sobre el esta importante temática”.

Toma nota de la gira de Suede en España:

BILBAO, Santana 27

Lunes, 16 de marzo de 2026

A CORUÑA, Pelícano

Martes, 17 de marzo de 2026

SEVILLA, Cartuja Center – Insólito Sevilla Fest

Sábado, 21 de marzo de 2026

MADRID, La Riviera

Lunes, 23 de marzo de 2026

VALENCIA, Auditorio Roig Arena

Martes, 24 de marzo de 2026

BARCELONA, Razzmatazz

Miércoles, 25 de marzo de 2026

La preventa de entradas comenzará el 17 de septiembre y la venta general el 19 de septiembre ambas a las 10h, en www.lasttour.org