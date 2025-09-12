The Smashing Pumpkins comparten un tema inédito

The Smashing Pumpkins publicaban Aghori Mhori Mei hace más o menos un año. Un disco en el que vuelven al sonido de su época Gish. Siamese Dream y Mellon Collie and the Infinite Sadness.

Como comentaba Billy Corgan del sucesor de ATUM: «Llevamos jugando a este juego del rock and roll durante 36 años y tuvimos que doblar muchas rodillas. A veces, cuál es la primera canción y cuál es la primera declaración, y dejar que otras personas nos juzguen por un momento en el tiempo. Sentí que la forma correcta de afrontar este disco fue como un cuerpo de trabajo intacto: 10 canciones, unos 45 minutos, y luego dejar que los fans decidan si lo que hemos hecho es lo que nos propusimos conseguir. Si volvemos a ponernos en esa posición original, si pudimos volver a casa otra vez con este disco».

Hoy conocemos uno de sus temas inéditos, una cara B que quedó fuera del disco final y que llega con el título de «Chrome Jets». Como recordaba el propio Corgan sobre el tema en una reciente entrevista: «estábamos trabajando en Nashville, éramos Jimmy, un bajista local y yo, que estaba improvisando con nosotros, y compuse este riff para «Chrome Jets» porque estaba reflexionando sobre la música de Sunset Strip de mediados de los 80. Gran parte del hair metal inicial tenía mucho que ver con su interpretación del glam [de los 70]. Pero era una versión simplificada del glam; si escuchas a Sweet en el 72 y a algunas bandas de Sunset Strip en el 82, puedes notar la conexión. Pero es una versión más simple, más metálica y un poco más pesada, pero también menos compleja. Así que usé eso como fórmula para, quizás, encontrar una manera de volver a la modalidad de riffs anterior sin intelectualizar demasiado lo que hacemos. Porque eso puede ser parte del problema: empiezas a sobreintelectualizar el riff si llevas tiempo con él. Como, «¿Qué significa el riff?». A veces, un riff es simplemente un buen riff. (risas). Y Tony Iommi es mi ídolo absoluto en ese sentido. Tony tiene una forma de escribir estos riffs que parecen más grandes que la canción. Me suenan como montañas; simplemente se mueven en una esfera celestial.

Así que esa canción, «Chrome Jets», fue realmente el momento decisivo en el que vi que podíamos volver a hacer una versión primitiva de lo que hacíamos. Pero más basado en nuestra forma de pensar anterior que en intentar hacer ingeniería inversa y fingir que podemos volver a tener 25 años. Sé que es demasiado enrevesado, pero sinceramente, así es como funciona».

Escucha ‘Chrome Jets’ de The Smashing Pumpkins