The Smashing Pumpkins actuaron junto a Melissa Auf der Maur, Olivia Rodrigo y YUNGBLUD

Treinta y dos años después de su última actuación en Lollapalooza, The Smashing Pumpkins regresaron como cabezas de cartel al festival de Chicago con un concierto que reivindicó tanto su legado como su vigencia en nuestros días.

La banda abrió con clásicos como «1979», «Bullet with Butterfly Wings» y «Today», antes de sorprender con varios invitados que tendieron puentes entre generaciones: YUNGBLUD interpretó una delicada versión de «Luna», Olivia Rodrigo se unió a Billy Corgan para un emotivo dúo acústico de «Thirty-Three» de Mellon Collie and the Infinite Sadness (1995). Para cerrar la actuación, la exbajista Melissa Auf der Maur regresó al escenario para tocar «The Everlasting Gaze» junto a James Iha y Jimmy Chamberlin.

El concierto puso el broche a varios días de celebraciones en torno a la banda en su ciudad natal, con actuaciones especiales, una tienda efímera y otras actividades vinculadas al grupo. Uno de los momentos más emotivos llegó con «Tonight, Tonight», cuando una repentina lluvia acompañó la interpretación del tema frente al lago Michigan, reforzando el estrecho vínculo de The Smashing Pumpkins con Chicago y confirmando que la banda sigue siendo uno de los grandes referentes del rock alternativo de 2026.

Disfruta del concierto de The Smashing Pumpkins en Lollapalooza Chicago

Estas fueron las canciones interpretadas:

1979

Bullet With Butterfly Wings

Today

Edin

Disarm

Luna (

Porcelina of the Vast Oceans

Jellybelly

Tonight, Tonight

Pentagrams

Thirty-Three

Ava Adore

War Dreams of Itself

Mayonaise

Cherub Rock

Zero

The Everlasting Gaze