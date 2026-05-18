Billy Corgan anuncia segunda fecha en Madrid de 'A Night of Mellon Collie and Infinite Sadness' de The Smashing Pumpkins

Billy Corgan de The Smashing Pumpkins, anunciaba hace pocas fechas para presentar A Night of Mellon Collie and Infinite Sadness en Europa, con parada el próximo viernes 11 de septiembre en el Palacio Vistalegre de Madrid. Una cita cuyas entradas se agotaron en minutos. Finalmente habrá una segunda fecha que tendrá lugar el 12 de septiembre.
El fundador, vocalista y líder de la banda norteamericana reinterpreta su disco Mellon Collie and the Infinite Sadness de The Smashing Pumpkins coincidiendo con el 30 aniversario de su publicación. La propuesta que ha creado con la colaboración de James Lowe, fusiona rock, ópera, orquesta y coro en una experiencia audiovisual completamente renovada.
Como cuenta: “El éxito de traducir Mellon Collie al formato operístico y clásico ha sido una de las experiencias más satisfactorias de mi vida. Cada una de las siete noches con entradas agotadas en Chicago terminaba envuelta en una atronadora ovación en pie. Llevar ahora este espectáculo de gira, y además a Europa, demuestra que este sueño mágico no tiene por qué terminar”.
Las entradas para la nueva fecha de Madrid en el Palacio Vistalegre saldrán mañana la venta el 19 de mayo a las 12:00 h en mitaquilla.com, palaciovistalegre.com, entradas.com y El Corte Inglés.