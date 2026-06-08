Taylor Swift

Taylor Swift comparte el tema principal de Toy Story 5

Taylor Swift es la principal sorpresa para la banda sonora de Toy Story 5 con “I Knew It, I Knew You”, una canción original escrita específicamente para el film que se estrenará el próximo 18 de junio.

Compuesta y producida por la artista junto a Jack Antonoff para los créditos finales de la película, la canción rinde homenaje a la historia de Jessie y supone su regreso a sus raíces country.

La canción gira en torno a la reconexión emocional con alguien que parecía perdido en el tiempo. A través de recuerdos compartidos y referencias a la distancia que imponen los años, Swift construye una narrativa nostálgica que evoluciona hacia el reencuentro y la cercanía recuperada.

Como comenta: «Escribir esta canción se sintió como un cambio musical y un regreso a casa a la vez. Crear algo para Jessie ha sido un nuevo reto y, al mismo tiempo, me ha resultado algo totalmente natural. Y siendo una fan de Toy Story desde los 5 años hasta ahora… es una aventura en la que pienso seguir, hasta el infinito y más allá».

Escucha ‘I Knew It, I Knew You’ de Taylor Swift

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