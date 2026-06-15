Te presentamos a Acid Roots con su primer EP

Acid Roots es un grupo formado en 2025 en Santiago de Compostela. En 2026, tras algunos cambios, quedó integrado definitivamente por Xiana (voz), Jacobo (bajo), Álex (guitarra), Mario (batería) y Miguel (guitarra). Cada uno de sus miembros cuenta con experiencia previa en otros proyectos. Su sonido, todavía en fase de evolución, combina estilos como el rock, el blues, el soul, el R&B y el indie.

A finales de 2025 Acid Roots lanzaron un primer sencillo, «The rope», avance de un EP que vio la luz en dos formatos: salió primero en marzo grabado en directo, y posteriormente en mayo han publicado la versión definitiva con un sonido de estudio más elaborado.

El título del EP es Flames, y contiene cinco canciones: la mencionada «The rope» está acompañada por «Flames», «Feel», «True Moon» y «Shut Up!». Partiendo desde un sonido de raíces americanas clásicas, más evidente en temas como «Feel», el grupo marca una hoja de ruta que, con matices, explora el rock clásico de los 70 en combinación con sonidos más cercanos. Sus referencias más próximas son bandas como Arctic Monkeys, Queens of the Stone Age o The Killers, aunque las canciones de Acid Roots muestran influencias bastante más diversas en lo musical que podrían ir desde la oscuridad de Black Sabbath hasta la fusión de Santana pasando por el espíritu blues de Rory Gallagher. «Shut Up!» suena incluso a una mezcla entre hard rock, punk y el rock alternativo más combativo de las últimas décadas.

En sus letras el grupo explora temas de soledad, pérdida, descontento y resistencia. Sin restar importancia a la parte musical, sus canciones transmiten un mensaje de lucha. Incluso los momentos más suaves o melancólicos representan, según ellos, una forma de rebeldía y liberación.

Hace unas semanas ofrecieron su primer concierto en Santiago de Compostela, donde estrenaron dos canciones nuevas (‘It’s not my dance’ y ‘Hold On’) que posiblemente formen parte de un nuevo EP previsto para finales de 2026. De momento escucharemos este Flames con el que se presentan Acid Roots.