The Avalanches invitan a Jamie xx a su 'Every Single Weekend'

Parece que The Avalanches están oficialmente de vuelta, como confirma “Every Single Weekend”, una nueva canción en colaboración con Jamie xx de The xx.
La publicación llega apenas unas semanas después de “Together”, otro nuevo adelanto firmado junto a Nikki Nair, Jessy Lanza y Prentiss. Aunque todavía no existe confirmación oficial de un próximo álbum, el grupo australiano (formado actualmente por Robbie Chater, Tony Di Blasi y Andy Szekeres) ha despertado especulaciones tras lanzar la misteriosa web Takumi Archives. El movimiento alimenta las expectativas sobre el sucesor de We Will Always Love You (2020).
Su nuevo tema amplía una breve pieza de apenas un minuto que aparecía como interludio en el álbum In Waves (2024) de Jamie xx, convirtiéndola ahora en una canción completa acompañada de un videoclip dirigido por Jonathan Zawada. La relación creativa entre ambos artistas viene de lejos: el disco también incluía “All You Children”, otra colaboración conjunta.