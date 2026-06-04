The Avalanches

The Avalanches invitan a Jamie xx a su 'Every Single Weekend'

Parece que The Avalanches están oficialmente de vuelta, como confirma “Every Single Weekend”, una nueva canción en colaboración con Jamie xx de The xx.

La publicación llega apenas unas semanas después de “Together”, otro nuevo adelanto firmado junto a Nikki Nair, Jessy Lanza y Prentiss. Aunque todavía no existe confirmación oficial de un próximo álbum, el grupo australiano (formado actualmente por Robbie Chater, Tony Di Blasi y Andy Szekeres) ha despertado especulaciones tras lanzar la misteriosa web Takumi Archives. El movimiento alimenta las expectativas sobre el sucesor de We Will Always Love You (2020).

Su nuevo tema amplía una breve pieza de apenas un minuto que aparecía como interludio en el álbum In Waves (2024) de Jamie xx, convirtiéndola ahora en una canción completa acompañada de un videoclip dirigido por Jonathan Zawada. La relación creativa entre ambos artistas viene de lejos: el disco también incluía “All You Children”, otra colaboración conjunta.

Escucha ‘Every Single Weekend’ de The Avalanches ft. Jamie xx

The Avalanches
15 de mayo de 2026
The Avalanches regresan con 'Together', su primera canción en seis años
The Avalanches
11 de abril de 2021
The Avalanches celebran los 20 años de Since I Left You
The Avalanches
16 de diciembre de 2020
The Avalanches – We Will Always Love You (Astralwerks)
The Avalanches
19 de noviembre de 2020
The Avalanches invitan a su nuevo disco a Karen O, MGMT, Tricky, Johnny Marr y más
The Avalanches
24 de julio de 2020
The Avalanches adelantan dos nuevos temas junto a Neneh Cherry y Jamie xx
The Avalanches
23 de marzo de 2020
The Avalanches lanzan canción con Rivers Cuomo de Weezer
27 de febrero de 2018
The Avalanches lanzan un EP de remezclas
17 de junio de 2016
The Avalanches estrenan un nuevo tema junto a Jonathan Donahue de Mercury Rev
Las mejores canciones de 2026
4 de junio de 2026
Las mejores canciones de 2026 (primer semestre)
Julia Jacklin
4 de junio de 2026
Julia Jacklin anuncia conciertos en Madrid y Barcelona
Weezer
4 de junio de 2026
Weezer publicarán nuevo disco el próximo mes de agosto
Ondas que lo Inundan Todo foto
4 de junio de 2026
Escucha el primer álbum de Ondas que lo Inundan Todo
The Avalanches
4 de junio de 2026
The Avalanches invitan a Jamie xx a su 'Every Single Weekend'
Death Cab For Cutie
4 de junio de 2026
Death Cab For Cutie estrenan el último avance de su nuevo disco
The Afghan Whigs
4 de junio de 2026
The Afghan Whigs ponen fecha a su nuevo disco y comparten 'Jungle Roux'
Elsten Torres foto
4 de junio de 2026
Estrenamos el nuevo videoclip de Elsten Torres
Nouvelle Vague
4 de junio de 2026
Nouvelle Vague anuncian ‘A Date with Depeche Mode’, disco de versiones de los de Basildon
Nevermind
3 de junio de 2026
Cómic: Nevermind, de Tuono Pettinato (Altamarea)
The Fall
3 de junio de 2026
The Fall lanzarán un disco póstumo para Mark E. Smith: Post Script
La Playlist Emergente de la semana
3 de junio de 2026
La PlayList Emergente de la Semana
TIENDA