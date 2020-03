The Avalanches lanzan canción con Rivers Cuomo de Weezer

The Avalanches tienen listo el que será su tercer disco, de momento sin fecha de publicación ni título conocido.

Lo importante es que están de nuevo con nosotros. No ha habido que esperar 15 años para su nueva entrega, tal y como ocurrió después de su debut, el recordado Since I Left You, aquella obra construida a partir de más de 3.000 samples.

Lo que ya tenemos claro es que su regreso contará con un buen número de invitados ilustres, al que ya que ocurrió en en anterior, en el que aparecían, entre otros Father John Misty, Jennifer Herrema (Royal Trux), Toro y Moi o Warren Ellis (The Bad Seeds).

La segunda canción que conocemos de The Avalanches cuenta con la participación de Rivers Cuomo de Weezer y de Pink Slifu y sigue a la ya conocida “We Will Always Love You” en la que aparecía Blood Orange.