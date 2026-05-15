The Avalanches

The Avalanches regresan con 'Together', su primera canción en seis años

The Avalanches han publicado un nuevo sencillo titulado “Together”, su primera canción en seis años desde que publicaaran su álbum We Will Always Love You (2020).

El tema cuenta con la colaboración de Jessy Lanza, Nikki Nair y Prentiss, en la habitual dinámica del grupo australiano de trabajar con una amplia red de artistas invitados en cada nueva etapa.

No tenemos noticias de un próximo álbum inminente, aunque este tema al menos marca la reactivación del proyecto en estudio. “Together” llega además con un videoclip dirigido por Jonathan Zawada.

Escucha ‘Together’ de The Avalanches

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