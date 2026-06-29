The Strokes estrenan vídeo para 'Going shopping' protagonizado por Walton Goggins

The Strokes están de vuelta con Reality Awaits que ha retrasado su salida al próximo 24 de julio. La banda de Julian Casablancas, Fabrizio Moretti, Nikolai Fraiture, Nick Valensi y Albert Hammond Jr. vuelve seis años después de The New Abnormal (2020).
Grabado entre Costa Rica junto al productor Rick Rubin y finalizado en distintos puntos del mundo, Reality Awaits promete abrir una nueva etapa en la trayectoria de la formación según pudimos apreciar en su primer sencillo «Going Shopping» que incorpora autotune y un ritmo pegadizo, nuevaolero y contagioso.
Y mucho más aún en «Falling out of love», una pieza de poso lento y más minutos de duración, donde el autotune vuelve a tomar el protagonismo y presagiamos, desconcertará a sus seguidores.
Hoy conocemos el vídeo oficial de la primera de ellas, dirigido por Johann Rashid y protagonizado por el actor Walton Goggins (Los Odiosos Ocho, Fallout, The White Lotus).
Disfruta el vídeo de ‘Going Shopping’ de The Strokes
Concierto de The Strokes en Barcelona
El 20 de octubre presentarán su nuevo álbum en el Palau Sant Jordi, donde también repasarán los grandes éxitos de su carrera en la que será su única fecha en nuestro país.
20 de octubre – The Strokes – Palau Sant Jordi (Barcelona)
Entradas en LiveNation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés