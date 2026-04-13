The Strokes anuncian concierto en Barcelona para octubre

The Strokes publicarán su séptimo disco Reality Awaits este próximo verano. La banda de Julian Casablancas, Fabrizio Moretti, Nikolai Fraiture, Nick Valensi y Albert Hammond Jr. está de regreso seis años después de The New Abnormal (2020).

Los norteamericanos harán una preve gira de conciertos el próximo otoño, con una única parada en Barcelona 23 años después de la que fue su última actuación en sala.

El 20 de octubre, The Strokes presentarán su nuevo álbum en el Palau Sant Jordi, donde también repasarán los grandes éxitos de su carrera en la que será su única fecha en nuestro país.

Reality Awaits verá la luz el 26 de junio; la banda lo grabó en Costa Rica junto al productor Rick Rubin y lo completó en distintas partes del mundo. Ya conocemos un primer adelanto llamado «Going Shopping» con la voz tratada de Julian Casablancas y el sonido serpenteante de sus compañeros.

Entradas para The Strokes en Barcelona

20 de octubre – The Strokes – Palau Sant Jordi (Barcelona)

Preventas:



SMusic: a partir del miércoles 15 de abril a las 10h

Live Nation: a partir del jueves 16 de abril a las 10h



Entradas a la venta: a partir del viernes 17 de abril a las 10h en LiveNation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés