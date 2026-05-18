The Strokes

Nick Valensi no estará en los primeros conciertos de The Strokes

Nick Valensi, uno de los guitarristas de The Strokes, se apartará temporalmente de parte de la próxima gira del grupo por motivos que no han sido especificados según ha confirmado la banda: «Nick se tomará un descanso de la gira programada, pero esperamos su regreso»

El grupo anunció igualmente, que será sustituido provisionalmente por Steve Schiltz, líder de Longwave y viejo conocido de la escena neoyorquina en la que surgieron The Strokes. Valensi ya había estado ausente en algunos conciertos recientes del grupo, aunque sí participó en sus actuaciones en Coachella 2026.

Valensi no participó en la reciente actuación televisiva del grupo en The Late Show with Stephen Colbert, donde presentaron en directo por primera vez el single “Falling Out of Love”. La segunda canción adelanta Reality Awaits, el primer disco de la banda en seis años, previsto para el 26 de junio y precedido también por el tema “Going Shopping”.

Concierto de The Strokes en Barcelona

El 20 de octubre presentarán su nuevo álbum en el Palau Sant Jordi, donde también repasarán los grandes éxitos de su carrera en la que será su única fecha en nuestro país.

20 de octubre – The Strokes – Palau Sant Jordi (Barcelona)

Entradas en LiveNation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés

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