Primavera Sound vuelve a Buenos Aires y São Paulo con Gorillaz y The Strokes

Primavera Sound Buenos Aires y Primavera Sound São Paulo han confirmado su regreso a Latinoamérica con dos carteles con los que recuperan la identidad global del festival y su vínculo con Argentina y Brasil tras las ediciones celebradas en 2022 y 2023.

Buenos Aires acogerá el evento los días 28 y 29 de noviembre en un recinto aún por anunciar, mientras que São Paulo repetirá en el Autódromo de Interlagos los días 5 y 6 de diciembre.

Los grandes reclamos de ambas ediciones serán Gorillaz (que también estarán en Barcelona) y The Strokes, acompañados por nombres como FKA twigs, Yung Lean, Lily Allen, CMAT y Courtney Barnett, en una programación que mezclará debuts latinoamericanos, regresos muy esperados y nuevos trabajos discográficos.

El festival volverá a apostar por una combinación de vanguardia pop, electrónica y punk experimental con artistas como Danny L Harle, Model/Actriz, Machine Girl o Cara Delevingne, además de reforzar la presencia local con nombres destacados de las escenas argentina y brasileña. En Buenos Aires sobresalen Juana Molina y Santiago Motorizado, mientras que en São Paulo lo harán Gaby Amarantos o Zé Ibarra.

Consulta los carteles de Primavera Sound Buenos Aires y Primavera Sound São Paulo

Más información de ambos carteles y entradas en la web oficial del festival.