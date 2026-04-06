The Strokes publicarán nuevo disco este verano

Hace poco celebrábamos los 25 años del debut de The Strokes, un Is This It, con el que se convirtieron en abanderados de un género que por entonces no atravesaba su mejor momento.

La banda de Julian Casablancas, Fabrizio Moretti, Nikolai Fraiture, Nick Valensi y Albert Hammond Jr. ha confirmado el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio, Reality Awaits, previsto para este verano. El anuncio se realizó a través de un breve video en redes sociales en el que aparece la imagen de un coche clásico junto a un mensaje que presenta el disco, poniendo fin a semanas de especulación en torno al nuevo material.

Junto al anuncio llega el mensaje: «En persona, es aún más atractivo». La confirmación llega después de que el grupo compartiera un enlace enigmático en Instagram que desató rumores sobre el sucesor de The New Abnormal (2020).

The Strokes a la carretera

En paralelo, The Strokes mantiene una agenda de conciertos en festivales internacionales, con recientes actuaciones en San Francisco y próximas fechas en Coachella. También circulan rumores sobre su posible presencia en Primavera Sound Buenos Aires, a la espera del anuncio oficial del cartel.