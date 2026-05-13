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The Strokes comparten 'Falling out of Love', balada con autotune que estará en su nuevo disco

The Strokes publicarán su séptimo disco Reality Awaits este próximo verano. La banda de  Julian Casablancas, Fabrizio Moretti, Nikolai Fraiture, Nick Valensi y Albert Hammond Jr. está de regreso seis años después de The New Abnormal (2020).

Grabado entre Costa Rica junto al productor Rick Rubin y finalizado en distintos puntos del mundo, Reality Awaits promete abrir una nueva etapa en la trayectoria de la formación según pudimos apreciar en su primer sencillo  «Going Shopping» que incorpora autotune y un ritmo pegadizo, nuevaolero y contagioso. 

Ahora llega «Falling out of love» una pieza de poso lento y más minutos de duración, donde el autotune vuelve a tomar el protagonismo y presagiamos, desconcertará a sus seguidores.

Escucha ‘Falling out of Love’

Concierto de The Strokes en Barcelona

El 20 de octubre presentarán su nuevo álbum en el Palau Sant Jordi, donde también repasarán los grandes éxitos de su carrera en la que será su única fecha en nuestro país.

20 de octubre – The Strokes – Palau Sant Jordi (Barcelona)

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