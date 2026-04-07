Se filtra el nuevo single de The Strokes, 'Going Shopping', y la banda lo publica

Hace pocas horas te hablábamos del regreso de The Strokes, que publicarán su séptimo disco Reality Awaits este próximo verano.
El anuncio se ha realizado a través de un breve video en redes sociales en el que aparece la imagen de un coche clásico junto a un mensaje que presenta el disco, poniendo fin a semanas de especulación en torno al nuevo material. Finalmente tendremos a los neoyorkinos de vuelta en pocos meses.
Las semanas previas la banda de Julian Casablancas, Fabrizio Moretti, Nikolai Fraiture, Nick Valensi y Albert Hammond Jr. pidió el contacto a sus seguidores para «enviarles algo», que se ha materializado en un casete que contiene el que será el primer single del disco.
En concreto, una canción llamada «Going Shopping» que incorpora autotune y un ritmo pegadizo, nuevaolero y contagioso. Sin embargo, el tema ha terminado filtrándose antes de su publicación, generando aún más expectación entre los fans
Ya conocemos cómo suena el primer adelanto del sucesor de The New Abnormal (2020), suponemos que una vez filtrado llegará a plataformas este mismo viernes o quizá antes.
Dicho y hecho, se ha filtrado y ha sido lanzado oficialmente pocas horas después.
Escucha ‘Going Shopping’ de The Strokes
Próximos conciertos de The Strokes
6 de abril – San Francisco, California – Bill Graham Civic Auditorium
11 de abril – Indio, California – Coachella Music and Arts Festival
18 de abril – Indio, California – Coachella Music and Arts Festival
12 de junio – Manchester, Tennessee – Bonnaroo
19 de julio – Saint Paul, Minnesota – Minnesota Yacht Club Festival
8 de agosto – San Francisco, California – Outside Lands
14 al 16 de agosto – Tokio y Osaka, Japón – Summer Sonic 2026
22 de agosto – Pasadena, California – Just Like Heaven Festival
18 de septiembre – Atlanta, Georgia – Shaky Knees Festival
20 de septiembre – Asbury Park, Nueva Jersey – Sea.Hear.Now. Festival