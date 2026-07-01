Thomas Bangalter

Thomas Bangalter - Mirage – Ballet for 16 Dancers (Warner Classics)

Adentrándose en Mirage – Ballet for 16 Dancers, la última propuesta de Thomas Bangalter, es imposible no pensar que hay algo que radica en la madurez cuando los artistas se acercan, en introspección, a sus deseos interiores, alejados de lo que más han representado. Sumado a lo agotador que tuvo que ser la interpretación de una de las mitades de Daft Punk, a nadie le debe extrañar esa intimidad y esa música detallada que describe a la perfección el mundo en el que el galo quiere estar ahora mismo.

Su posición se ha alejado de aquel house afrancesado que cayó en un bucle, para salir de aquella espiral de voces metálicas tras la separación del grupo con la energía que le transfiere cada disco personal. Compuesto para el ballet creado por el coreógrafo Damien Jalet y el artista K?hei Nawa, la aportación que hace el músico constata la importancia del ámbito instrumental en una composición conceptual como esta, donde las otras partes dialogan entre sí para trazar una actividad performativa.

Ese acceso a lo minimalista pasa por las posibilidades que le otorga la electrónica. Si bien su anterior Mythologies se orientaba más hacia la orquesta, ahora el francés mira hacia aquella técnica que lo catapultó a finales de los años 90 hacia la fama. Y la revierte para plasmar esa madurez mencionada con trazos atmosféricos y capas ambientales que rozan la experimentación en este disco. El francés invoca drones de profundidad, percusiones y arquitecturas de reminiscencias de vanguardia que se conjuran con el ars sonora para evocar una composición total.

Si bien el Mirage teatral necesita esta parte tanto como las otras dos, la instrumental puede extraerse para disfrutarla por separado, aunque su escucha fuera de la interpretación de la pieza diverja totalmente en cómo se percibe. La audición del disco, alejada de cualquier impacto visual, puede trasladarnos de la misma manera que la novela crea unos personajes y unos paisajes que se alejan totalmente de posteriores representaciones visuales.

Por todo ello, la actividad experimental de Bangalter se adentra de lleno en este caso esa parte artística global, no solo escénica, y en el genial dibujo del concepto ritual que acompaña los devenires de los protagonistas.

Escucha Thomas Bangalter – Mirage – Ballet for 16 Dancers

Daft Punk
23 de febrero de 2026
Daft Punk conmemoran los cinco años de su separación
Daft Punk
28 de enero de 2026
Libro: Daft Punk - We Were The Robots (Contra)
Daft Punk
12 de mayo de 2023
Daft Punk publica versión extendida de 'Random Access Memories'
Daft Punk
14 de diciembre de 2021
Buffetlibre lanza tributo a Daft Punk con ilustres invitados
Daft Punk
22 de febrero de 2021
Daft Punk anuncian su separación definitiva
6 de diciembre de 2013
Llega el vídeo de Daft Punk junto a Julian Casablancas
daft punk
27 de junio de 2013
Daft Punk y su "Get Lucky" remezclado
daft punk
1 de mayo de 2013
Daft Punk - Random Access Memories (Sony)
la playlist emergente de la semana
1 de julio de 2026
La PlayList Emergente de la Semana
Johnny Marr
1 de julio de 2026
Johnny Marr subastará cerca de 100 guitarras con fines solidarios
James
1 de julio de 2026
James anuncia el documental biográfico 'Getting Away With It' para agosto
Dinosaur Jr.
1 de julio de 2026
Dinosaur Jr. anuncian nuevo disco para agosto: There Near
Kristin Hersh
1 de julio de 2026
Kristin Hersh comparte el sencillo 'Months'
Visor Fest Club
30 de junio de 2026
VisorFest Club calentará motores con cinco bandas versionando clásicos en el Loco Club
Primal Scream
30 de junio de 2026
Primal Scream anuncia The Bunker Trilogy: reedición de Vanishing Point, XTRMNTR y Evil Heat
New Order
30 de junio de 2026
New Order confirma la ausencia de Stephen Morris y Gillian Gilbert en sus próximos conciertos
Patronato
30 de junio de 2026
Se acerca el debut de Patronato con 'De vacaciones'
Tricky
30 de junio de 2026
Tricky estrena un nuevo adelanto, 'I'm Yours'
Father John Misty
30 de junio de 2026
Disfruta del concierto de Father John Misty en Primavera Sound 2026
Everything But The Girl
30 de junio de 2026
El Telescopio podcast 18 pop: Enciclopedia Telescópica de Everything But The Girl, vol. II (1985-1992)
TIENDA