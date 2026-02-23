Daft Punk conmemoran los cinco años de su separación

Daft Punk ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de un nuevo video para “Human After All”, coincidiendo con el quinto aniversario de su separación.

El visual rinde homenaje a su legado utilizando imágenes icónicas de su película Electroma, una obra clave en su intento de fusionar música y arte visual. Este lanzamiento ha reavivado el interés por la canción original de 2005 y su álbum homónimo, recordando cómo Daft Punk desafiaba las convenciones del house y el techno con un sonido innovador y experimental que sigue resonando en la música contemporánea.

A través de este nuevo video, el dúo busca reconectar con sus seguidores y presentar su obra a nuevas audiencias, resaltando su influencia tanto en la música como en los espectáculos en vivo y confirmar que como dice el título de la canción, ellos ante todo eran humanos.

Disfruta el vídeo de ‘Human After All’ de Daft Punk

Cinco años del fin de Daft Punk

La separación del 22 de febrero de 2021 marcó el fin de casi tres décadas de transformación de la música electrónica, pero su legado permanece intacto: Daft Punk no solo revolucionó el sonido, sino también la estética y la producción visual en directo. “Human After All” vuelve así como recordatorio de su genialidad, invitando a reflexionar sobre la huella indeleble que dejaron en la cultura pop y en la manera de concebir la música moderna.

Su despegue internacional se produjo en 1997 con su popular Homework, disco que incluía auténticos rompepistas eternos como «Da Funk» y «Around The World».

Esto les catapultó como estrellas que en treinta años tan solo han entregado cuatro álbumes de estudio. Su segunda obra fue Discovery (2001) con un tono más synthpop que techno con nuevos bombazos que añadir a su discografía como «One More Time».

Ya en 2005 llegó el más discreto y minimalista Human After All, para terminar por recuperar su estatus en la que quedará como su última obra hasta la fecha, Random Access Memories.