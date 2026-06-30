Tricky estrena un nuevo adelanto, 'I'm Yours'

Como venimos informando, Tricky publicará su nuevo disco Different When It’s Silent el próximo 17 de julio a través de su propio sello False Idols / Popstock!

Un álbum que llega después de una etapa especialmente prolífica en la que el artista ha trabajado en distintos proyectos paralelos, como Lonely Guest o Theis Thaws, además de su disco conjunto con Marta. Grabado entre Francia y Bristol, el trabajo conecta con la escena que marcó sus inicios y cuenta con la presencia destacada del cantante Mitch Sanders, cuya voz recorre buena parte del disco.

Se trata de su decimoquinto trabajo de estudio y el primero firmado con su propio nombre en seis años (desde que entregara Fall To Pieces), un disco directo y concentrado que recupera el lenguaje sonoro que viene desarrollando desde el grandioso Maxinquaye.

Otra de sus canciones es esta «I’m Yours», que cuenta con la participación del cantante de Bristol Mitch Sanders.