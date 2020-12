Tricky comparte un directo en KEXP FM

Tricky ha regresado en 2020 con el interesante Fall To Pieces (2020), un disco que daba continuidad a su último álbum hasta la fecha, ununiform, publicado 2017. Lo nuevo del músico de Bristol llega tras el EP 20,20 lanzado a principios de año.

Fall To Pieces se grabó en el estudio de Tricky en Berlín, en el transcurso de dos o tres meses a fines de 2019. Las pistas son ser cortas, terminan abruptamente y pasan a la siguiente sin previo aviso. Se anuncia como su mejor disco en varios años y contará con el apoyo de una extensa gira a partir de la primavera de 2021.

Tricky, desde los Jazzanova Studios de Berlin ha participado en el serial para grabar un concierto en casa para la popular radio de Seattle, Washington KEXP FM.

Las canciones interpretadas fueron:

Thinking Of

Chills Me To The Bone

Fall Please

Breathe Me Right In

Hate This Pain