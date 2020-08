Tricky estrena otra canción de Fall to pieces

Tricky está de vuelta para dar continuidad a su último disco hasta la fecha, ununiform, publicado 2017. Lo nuevo del músico de Bristol llega tras el EP 20,20 lanzado a principios de año.

Tricky publicará el que será su decimocuarto trabajo de estudio el próximo mes de septiembre, Fall To Pieces que vino anticipada por la canción “Fall Please”, en la que se hace acompañar de la cantante Marta.

Ahora conocemos otra de sus canciones, la accesible “I’m In the Doorway”, que cuenta con la colaboración de Oh Land.

Fall To Pieces se grabó en el estudio de Tricky en Berlín, en el transcurso de dos o tres meses a fines de 2019. Las pistas son ser cortas, terminan abruptamente y pasan a la siguiente sin previo aviso. Se anuncia como su mejor disco en varios años y contará con el apoyo de una extensa gira a partir de la primavera de 2021.

Te dejamos con su videoclip de “I’m In the Doorway”.