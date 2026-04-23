Tricky

Tricky está de vuelta con Different When It’s Silent

Tricky anuncia su nuevo álbum, Different When It’s Silent, que verá la luz el próximo 17 de julio a través de su propio sello False Idols / Popstock!

Se trata de su decimoquinto trabajo de estudio y el primero firmado con su propio nombre en seis años (desde que entregara Fall To Pieces), un disco directo y concentrado que recupera el lenguaje sonoro que viene desarrollando desde el grandioso Maxinquaye.

El álbum llega después de una etapa especialmente prolífica en la que el artista ha trabajado en distintos proyectos paralelos, como Lonely Guest o Theis Thaws, además de su disco conjunto con Marta. Grabado entre Francia y Bristol, el trabajo conecta con la escena que marcó sus inicios y cuenta con la presencia destacada del cantante Mitch Sanders, cuya voz recorre buena parte del disco.

A lo largo de catorce temas, Tricky mezcla blues minimalista, electrónica oscura, guitarras distorsionadas y ritmos de hip hop en un sonido que se mueve con libertad pero mantiene su identidad inquieta. El resultado es un álbum cohesionado y potente que refuerza su trayectoria y subraya su capacidad para seguir creando sin perder relevancia.

Como adelanto, se ha publicado “Out Of Place”, una pieza que funciona como cierre del álbum y en la que colabora Marta, combinando su voz contenida con una interpretación más urgente y casi punk por parte de Tricky.

Escucha ‘Put Of Place’ de Tricky

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