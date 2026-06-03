Belle and Sebastian componen el himno de la selección escocesa para el mundial

Belle and Sebastian vuelven tras la edición de Late Developers (2023) y aumentan la fiebre de la Copa del Mundo con «It Only Takes One Lion», su candidatura al himno del torneo de Escocia.

Escrita tras la victoria de Escocia por 4-2 en la fase de clasificación contra Dinamarca, presentan un himno esperanzador, un tema pop disco animado y cargado de cuerdas, capturando la expectativa eufórica de los partidos con el aroma característico de la banda.

Hablando de la canción producida y coescrita por Pete Ferguson, Murdoch dijo: “Es una canción personal sobre seguir las vicisitudes de la selección nacional de Escocia durante los últimos 50 años y surgió de forma natural el día después del partido contra Dinamarca. La canción intenta abarcar la experiencia de todo el país siguiendo a Escocia”.

El tema fue estrenado en el Royal Albert Hall de Londres como parte de la triunfal gira mundial del aniversario de la banda para sus dos primeros y ya clásicos álbumes Tigermilk y If You’re Feeling Sinister, que el próximo mes de julio aterrizará en nuestro país con fechas en Madrid, Barcelona, Valencia y Murcia.

Escucha ‘It Only Takes One Lion’ de Belle and Sebastian

Toma nota de los próximos conciertos de Belle & Sebastian

Julio 16 – Madrid, ES @ Noches del Botánico

Julio 17 – Barcelona, ES @ BARTS festival

Julio 18 – Valencia, ES @ FAR 2026

Julio 19 – Murcia, ES @ Sala Mamba!

Entradas en su web.