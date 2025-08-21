Belle and Sebastian anuncian gira 30 aniversario ‘Tigermilk’ e ‘If You’re Feeling Sinister’

Belle and Sebastian anuncian una gira que recorrerá Europa, EEUU y México durante el año 2026 con la que celebrarán el 30.º aniversario de sus dos primeros álbumes, Tigermilk e If You’re Feeling Sinister, ambos publicados en 1996.

En cada ciudad, la agrupación ofrecerá dos conciertos consecutivos: la primera noche estará dedicada en su totalidad a Tigermilk, y la segunda a If You’re Feeling Sinister, complementando ambos shows con una selección de sus canciones más queridas por los fans.

Tigermilk supuso el punto de partida de su carrera, mostrándonos esas canciones deudoras de The Smiths, dejando gemas como «The State I Am In», «She’s Losing It» o «My Wandering Days Are Over». Por su parte, If You’re Feeling Sinister está considerado una de las obras maestras del indie noventero, y no necesita mucha más presentación. Ahí quedan sus temas como legado de uno de los grandes álbumes de la década.

La gira de Belle and Sebastian comenzará el 24 de febrero en Berna, Suiza y durante varios meses recorrerá las localizaciones que hemos comentado al principio de la noticia. De momento no se conocen sus fechas en España, pero apostamos a que seguro podremos acompañarles en esta celebración, dada la gran conexión de los de Stuart Murdoch con nuestro país.

La preventa de la gira está disponible en su página web.

Escucha ‘Tigermilk’ y ‘If You’re Feeling Sinister’ de Belle and Sebastian