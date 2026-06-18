FAR València 2026 consolida una propuesta ecléctica y de gran calidad al borde del mar

Lejos de lo que suele ser un festival al uso, con su ritmo frenético a base de meter con calzador durante un fin de semana una cantidad inabarcable de propuestas musicales, hay otros festivales que apuestan por diluirse de una forma estratégica a través del verano. Si, como es el caso, además cuentan con un emplazamiento privilegiado al borde del mar como es la Marina de Valencia, la verdad es que poco más hay que añadir para glosar su atractivo.

FAR València, que regresa este julio de 2026 para celebrar una segunda edición en que convierte el Auditorio Marina Norte (y citas puntuales en las Artes y las Ciencias) en el centro musical de la ciudad levantina del 8 al 31 de julio. Aprovecha el entorno eminentemente marítimo de València para ofrecer directos nocturnos sin las prisas ni los solapamientos de los macro eventos tradicionales.

Lo que define su personalidad del FAR, además, no es una etiqueta de género cerrada, sino su capacidad para hacer convivir la vanguardia electrónica, el pulso del indie hispanoamericano, la veteranía del rock internacional y la frescura del pop contemporáneo. De hecho, para entender hacia dónde dispara el festival este año, basta con echar un vistazo a los nombres que sonarán estas noches de julio.

La programación destaca por carteles dobles muy cuidados y regresos de calado.El pistoletazo de salida lo dará el maestro de la electrónica inmersiva Jean-Michel Jarre (8 de julio), seguido semanas después por los himnos synth-pop de OMD junto a Rinôçérôse (17 de julio), el blues-rock atemporal de ZZ Top (22 de julio. Tampoco faltará la elegancia del pop ochentero servida por el siempre reivindicable Rick Astley (16 de julio), la majestuosidad de una de las voces básicas del pop rock español con Luz Casal (12 de julio) o el privilegio de presenciar el show del absoluto maestro de la salsa de autor: Rubén Blades (21 de julio).

El puente transatlántico del indie y el folk llegará con uno de los platos fuertes el 9 de julio con el rock elegante de los argentinos Babasónicos, escoltados por El Zar. La sensibilidad íntima también tendrá su espacio con la mexicana Silvana Estrada compartiendo fecha con la raíz vanguardista de Judeline (10 de julio), mientras que el esperado regreso de los escoceses Belle & Sebastian tendrá lugar compartiendo escenario con Xoel López (18 de julio) y promete ser una de las noches más redondas para los amantes del indie pop más canónico y auténtico.

El tramo final del mes guarda una de las alianzas más estimulantes para el público de guitarras: el indie enérgico de Él Mató a un Policía Motorizado junto a la atmósfera lo-fi y post-punk de Depresión Sonora (29 de julio). Todo esto redondea un cartel muy nutrido y, se nota, guiado por un estándar de calidad muy alto.

Programación :

Todas las entradas e información centralizada de compra se gestionan directamente a través de la sección de tickets en la web oficial del festival: Entradas FAR València.

Relación Completa de Conciertos (FAR València 2026)

8 de julio (miércoles): Jean-Michel Jarre

Precio: 65,00 €

9 de julio (jueves): Babasónicos + El Zar

Precio: 35,00 €

10 de julio (viernes): Silvana Estrada + Judeline

Precio: 35,00 €

11 de julio (sábado): MEUTE

Precio: 40,00 €

12 de julio (domingo): Luz Casal

Precio: 48,00 €

14 de julio (martes): Elvis Crespo

Precio: 40,00 €

15 de julio (miércoles): Antoñito Molina

Precio: Por confirmar

16 de julio (jueves): Rick Astley

Precio: 45,00 €

17 de julio (viernes): OMD (Orchestral Manoeuvres in the Dark) + Rinôçérôse

Precio: 40,00 €

18 de julio (sábado): Belle & Sebastian + Xoel López

Precio: 45,00 €

21 de julio (martes): Rubén Blades con Roberto Delgado Big Band

Precio: 47,00 €

22 de julio (miércoles): ZZ Top

Precio: 65,00 €

23 de julio (jueves): LP (Laura Pergolizzi) + Judith Hill

Precio: 40,00 €

24 de julio (viernes): M-Clan

Precio: 40,00 €

26 de julio (domingo): Rodrigo Cuevas

Precio: 44,00 €

27 de julio (lunes): Young Miko

Precio: 40,00 €

29 de julio (miércoles): Él Mató a un Policía Motorizado + Depresión Sonora

Precio: 35,00 €

30 de julio (jueves): Gipsy Kings

Precio: 38,00 €

31 de julio (viernes): Marta Santos

Precio: 27,00 €