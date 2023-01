Entrevista con Belle and Sebastian por ‘Late Developers’

Si hay una banda que ha sobrevivido a las coyunturas, las modas, el consumo voraz y lo efímero de las tendencias recientes, manteniendo su personalidad intacta y sin dejarse engullir por lo vertiginoso de una era más despersonalizada que nunca, esos son Belle and Sebastian. Su pop con tintes folk ha ido abrazando un sonido cada vez más rico en matices, girando la vista de los vestigios de Nick Drake de sus inicios, a influencias mucho más bailables, trazando una línea equidistante e imaginaria entre Style Council y Pet Shop Boys, actualizando su fórmula sin perder un ápice de su identidad y haciendo valer la sabiduría y experiencia que otorga el paso del tiempo cuando crecer implica evolucionar.

Tras un largo hiato de siete años, este celebrado regreso los muestra en pleno estado de forma siendo capaces de entregar dos derroches de frescura y vigor turgente presentados bajo el título de A Bit Of Previous (Matador, 2022) y Late Developers (Matador, 2023). Cada lanzamiento suyo supone una lección de talento e inspiración, una nueva y radiante colección de canciones con las que engrandecer su lustroso legado.

Charlamos con Chris Geddes, teclista y miembro fundador del referencial grupo de Glasgow, quien nos atiende desde su hogar con amabilidad y afable ternura, mientras solo podemos desear que Stuart Murdoch, su mítico y carismático líder, se recupere lo antes posible de sus problemas de salud detectados el pasado mes de noviembre.

«A Stuart le hubiera gustado llegar todavía a más público, aunque diría que no a todos como banda sino particularmente a él»

¿Cómo ha sido la experiencia de grabar en casa debido a la pandemia?

Obviamente ha sido diferente a otros procesos de grabación. Con los discos anteriores viajamos a Los Ángeles y Atlanta para grabar, y fue algo mucho más rápido, con márgenes de tiempo muy concretos. Con estos dos discos, teniendo tiempo para grabar desde casa en Glasgow, con las obligaciones de cada uno, como llevar a los niños al cole, los plazos se extendieron, y además grabamos más separados de lo normal, siendo a veces solo tres o cuatro con el ingeniero de sonido en el estudio.

Siete años sin un disco nuevo de Belle and Sebastian ha sido mucho tiempo. ¿La idea de grabar dos discos en uno surgió al ver que teníais canciones?

Cuando se produjo el confinamiento en marzo de 2020 ya teníamos canciones para lanzar un disco, y el plan era viajar a Estados Unidos y grabar con Shawn Everett, pero la pandemia lo cambió todo y nos quedamos a grabar en Glasgow. Así fueron surgiendo más y más canciones de manera orgánica y decidimos plantear dos discos al ver que ya no había tanta prisa.

¿»A Bit of Previous» y «Late Developers» hubieran funcionado como un disco doble?

De hecho podrían haberlo sido, pero pensamos que las canciones tendrían más impacto si las entregábamos en dos tandas. Está claro que surgen en la misma etapa compositiva, pero nos atrae la idea de mostrarlas de manera separada, con su propia identidad individual.

«Había muchas formas de plantearlo, por ejemplo, colocando las canciones más electrónicas o bailables en un disco y las más old-school pop-soul o folkies en otro»

¿Cómo es el proceso para dividir las canciones en dos álbumes distintos? ¿No pensasteis que quizá «A Bit of Previous» hubiera tenido más impacto con las canciones de «Late Developers» y viceversa?

Creo que la gran decisión giraba en torno a incluir o no “I Don’t Know What You See In Me” en A Bit Of Previous, porque sabíamos que era un single muy potente, más pop y más directo que muchas otras canciones, pero pensamos que en el contexto de ese álbum hubiera supuesto un choque más grande, hubiera sido más extraño. Había muchas formas de plantearlo, por ejemplo, colocando las canciones más electrónicas o bailables en un disco y las más old-school pop-soul o folkies en otro. Pero de alguna manera, a la hora de secuenciar las canciones, pensamos que cuadraban mejor como al final las colocamos en A Bit Of Previous, obviando el impacto de “I Don’t Know What You See In Me”. Por ejemplo, para alguien que le gusta el sonido más clásico de la banda, apreciará más “Will I Tell You A Secret”. Es difícil decidir con cuál hemos dado más en el clavo, pero quizás A Bit Of Previous suene más redondo en ese sentido.

«When the Cynics Stare Back From the Wall» es una canción de vuestra primera época. ¿Por qué la habéis recuperado ahora?

Creo que como banda es muy sano volver a recuperar ideas del pasado que nos siguen gustando, porque quiero creer que hemos mejorado como músicos con el tiempo, de manera que ahora podemos tocarla mejor, darle el brillo que merece. En los inicios, el talento en el proceso compositivo de Stuart estaba por delante de nuestra pericia como músicos, y esa canción es muy característica de nuestra primera época. Sus rasgos distintivos en cuanto a sonido, la convierten en un tipo de canción que hoy en día no es la típica que solemos escribir.

En ella participa vuestra amiga Tracyanne Campbell de Camera Obscura. Sois dos bandas hermanadas. Hablemos de esa conexión tan especial.

Me parece muy acertado definirlo de esa manera. Stuart produjo su primer material y siempre hemos estado muy unidos. Además ambos fueron pareja un tiempo, y aunque lo dejaron, siempre hubo una buena relación entre ellos. Hemos seguido caminos paralelos de algún modo. Tocamos de nuevo juntos en 2019 en un festival, y fue la primera vez desde la terrible pérdida de Carey Lander, su teclista. Fue algo muy especial. Teníamos grabada la canción y ella vino a poner su voz, porque pensamos que era perfecta para esa melodía. Pensamos que es genial tenerla presente en el disco.

¿Cómo ha sido trabajar con un productor e ingeniero de la talla Shawn Everett, que ha trabajado por ejemplo con Alabama Shakes, Kacey Musgraves o The War on Drugs además de haber ganado multitud de premios (Grammy incluido) y reconocimientos?

No he llegado a coincidir con él en el estudio, pero solo viendo lo que ha sido capaz de hacer, casi me hace llorar. Además el factor sorpresa al pensar lo que podría hacer con las canciones le añadió mucho encanto al proceso. Para nosotros como banda pensamos que sería importante tener el valor de un productor externo para darle el acabado perfecto a las canciones.

¿Cómo ha logrado Belle and Sebastian mantener su independencia y evitar caer en la tentación del mainstream?

Es curioso que lo digas porque a Stuart le hubiera gustado llegar todavía a más público, aunque diría que no a todos como banda sino particularmente a él. Ya sabes, llegar a más gente. Él siempre se ha sentido un poco frustrado en ese sentido, pero al resto del grupo siempre nos ha parecido genial tener un público concreto con el que conectar. Un público que no conecta únicamente con un estilo o se aferra a él y aprecia nuestra versatilidad, si hacemos temas más pop-soul, más bailables o más folk. Cuando componemos no lo hacemos pensando en gustar a un tipo concreto de seguidores, y de hecho, el compositor es el que dicta de algún modo como quiere que suene esa canción. Si metemos muchos sintetizadores en un tema, no es porque queramos gustar más o menos, sino porque el propio compositor sugiere que la canción ha de tomar esa dirección. Disfrutamos tocando también instrumentos más orgánicos, más reales, por supuesto.

Se os quiere mucho en España, sobre todo desde aquél mítico concierto en Benicàssim. ¿Cuándo podremos volver a disfrutar de vuestra música en directo?

El año pasado dimos alguno de los mejores conciertos del año en España, recuerdo mucho el de las Noches del Botánico, pero con los problemas actuales de salud de Stuart no queremos comprometernos ahora mismo, para luego tener que cancelar. Esperamos poder hacer una gira el próximo verano, pero tenemos que ser pacientes con este tema.

Belle And Sebastian son una gran familia, con multitud de miembros involucrados. ¿Cómo se organiza una banda de tales características para componer?

Ya sea Stuart, Stevie Jackson (voces y guitarra), o Sarah Martin (violín y voces), los que vienen con una idea, muy bien trabajada y definida, siempre dejan espacio para encajar alguna sección instrumental en ellas, o por ejemplo, en Late Developers, el bajista Dave McGowan ha compuesto un tema, y trajo la canción muy trabajada ya a las sesiones de grabación, con todas las partes e instrumentos muy definidos, y Stuart y Sarah colaboraron con las letras. Todos compartimos nuestras ideas y las desarrollamos a ver a dónde nos llevan.

Hablemos de la sólida escena escocesa, con tantas y tantas bandas que han desarrollado discografías imponentes.

Definitivamente nos han inspirado artistas previos de la talla de The Pastels, Teenage Fanclub, The Shop Assistants, The Jesus And Mary Chain, Primal Scream… y también, cuando surgimos nosotros en los noventa, había muchas buenas bandas emergiendo como Camera Obscura a los que ya hemos mencionado, The Delgados, Arab Strap, Mogwai y muchas más que fueron abriéndose camino a la par que nosotros. A finales de los noventa y principios de los dosmiles, hubo muchas conexiones y cruces entre la música indie-pop y la música bailable. Es verdad que surgieron muchas bandas en aquel momento pero si lo piensas es solo una pequeña parte en la inmensidad de la escena mundial, que adaptaban influencias de montones de sonidos y bandas. Está claro que hay muchas propuestas modernas que suenan interesantes y que influyen de manera colectiva, pero no estoy seguro que una banda como nosotros, con nuestras influencias de los cincuenta/sesenta y nuestra sensibilidad, debiera haber surgido necesariamente en Glasgow, podría haberlo hecho en ciertos lugares de Inglaterra, en la Costa Oeste de Estados Unidos o incluso en España.

«Personalmente, aún me vuela la mente escuchar el Forever Changes de Love. Hay tanta profundidad en él, en lo que eran capaces de crear siendo todavía jóvenes»

Sois gran influencia para muchas bandas, algunas de ellas españolas, desde luego, ¿pero cuáles dirías que son vuestros grandes referentes?

Las cosas de las que más hablamos como banda vienen todavía de los sesenta. Cuando vimos el documental de los Beatles “Get Back” a final del año pasado, nos sentimos muy vinculados a ello. Personalmente, aún me vuela la mente escuchar el Forever Changes de Love. Hay tanta profundidad en él, en lo que eran capaces de crear siendo todavía jóvenes. Hablando del lado más electrónico que han ido desarrollando nuestras canciones, diría que ha ido en paralelo con el creciente protagonismo de Sarah Martin en la banda. Los grupos de pop electrónico de los ochenta como Depeche Mode o Erasure, son todavía una gran influencia para ella, o cosas más actuales como Phoenix. Hablando de otras bandas, hay dos en las que todos en el grupo coincidimos porque nos interesan mucho: uno de ellos son el colectivo londinense Sault, que han sacado como diez discos en apenas unos años. Hicimos un par de temas influenciados por ellos la serie de EP’s que sacamos How To Solve Our Human Problems entre 2017 y 2018. Nos gustan mucho. Conectamos mucho con el gusto y la sensibilidad de Dean Josiah Cover, su líder, y con todo su trabajo en los últimos discos de Michael Kiwanuka. Los otros serían Thee Sacred Souls, con un sonido más R&B clásico. Hicimos unos cuantos conciertos con ellos y son fantásticos. Sin duda, te los recomiendo si no los conoces.

Volviendo a los problemas de salud de Stuart, que como grandes fans de la banda nos preocupan y mucho, ¿cómo estáis lidiando con esta situación tan delicada?

Es difícil, claro. Como banda no podemos girar, pero primero como amigos, queremos verlo bien lo antes posible, obviamente. Por otro lado, es extraño porque siempre hemos estado involucrados en la banda por tanto tiempo que de repente, no poder girar, nos hace plantearnos cosas sobre el futuro, ya que tenemos familias y tendremos que pensar también si tendremos por ejemplo que buscar formas alternativas para mantenernos económicamente. Pero estoy seguro de que saldremos adelante.

¿Cuál dirías que es tu álbum y canción favorita de toda vuestra trayectoria?

(Risas). Ahora mismo no tengo duda: nuestra mejor canción es “I Don’t Know What You See In Me”, porque todavía me sorprende cuando la escucho, y el mejor disco, Late Developers.

Pienso que Dear Catastrophe Waitress, (Rough Trade 2003) supuso un punto de inflexión la trayectoria de Belle and Sebastian, al decantarse por un sonido más directo, bailable y radiable incluso, que como hemos visto después, ha venido para quedarse. ¿Qué significó para vosotros ese disco?

Así es. Ese disco mostró un lado más profesional al trabajar las canciones, con el papel de Trevor Horn como productor, pero mantuvimos nuestra identidad al tocarlas sobre todo en vivo durante las grabaciones. Además era el primer álbum con Bobby Kildea en la formación, y eso también influyó. Aún tocamos varias canciones de ese disco en los directos, lo cual indica que es importante para nosotros, y el propio Trevor incluyó una referencia a ese proceso de grabación en su autobiografía.

«Lo que se impone ahora mismo son artistas con una gran producción, como Lizzo, pero no hay una banda detrás»

El pop-rock de corte clásico no pasa por su mejor momento de popularidad a nivel global, y eso hace que todavía sea más admirable que existan bandas como vosotros, con una trayectoria tan dilatada e inmaculada, capaz de sonar todavía frescos y vigentes. ¿Qué visión tienes sobre la posición que ocupan Belle and Sebastian en el mapa musical actual?

Tal y como dices, el pop-rock más clásico, de los cincuenta o sesenta, no pasa desde luego por su momento de más popularidad. Lo que se impone ahora mismo son artistas con una gran producción, como Lizzo. Desde luego que esas grandes producciones tienen cosas que a todos nos gustan, pero no hay una banda detrás. Casi todo está hecho con un ordenador y un micro. Para mí, uno de los elementos más importantes de estar en una banda es poder tocar juntos, si no, no entendería como tal el poder considerarnos un grupo.

Como teclista, tienes un papel muy relevante en el sonido actual de la banda. Háblanos de ese viaje del sonido más tradicional del piano clásico o del teclado, a la inclusión de sintetizadores, cada vez más protagonistas en vuestra paleta sonora presente.

La verdad es que disfruto mucho de ambos contextos. Me gusta mucho el sonido clásico del piano, de hecho, tener el órgano Hammond presente en el estudio para grabar este disco ha sido muy divertido. Tanto con ese sonido más vintage como con el más sintético pero a la vez orgánico y bailable de los sintetizadores, disfruto muchísimo.

Foto Belle and Sebastian: Anna Croll

Escucha ‘Late Developers’ de Belle and Sebastian