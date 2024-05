Entrevistamos a Belle and Sebastian, que llegan a Tomavistas

Este sábado 25 de mayo, los icónicos Belle and Sebastian traerán su inconfundible sonido al Festival Tomavistas (entradas) en Madrid. La banda escocesa, que conquistó corazones con su melancólica y elegante melodía, regresa con dos álbumes que exploran nuevos caminos sin perder su esencia. En su gira actual, han demostrado una vez más por qué son una de las bandas más queridas del indie pop, presentando en vivo temas de sus recientes trabajos, Late Developers y A Bit of Previous.

En esta entrevista, Chris Geddes, teclista y miembro fundador, nos adentra en el proceso creativo detrás de estos discos, reflexiona sobre la influencia de la pandemia y la evolución de su sonido. La actuación en Tomavistas es una cita imperdible para los amantes de la música, quienes tendrán la oportunidad de disfrutar de un set que combinará nuevos éxitos con clásicos atemporales.

“Una de las razones por las que decidimos lanzar dos álbumes separados fue por la posibilidad de generar dos momentos de atención del público”

Es todo un placer hablar contigo, Chris. Lo primero de todo, enhorabuena por vuestros dos últimos discos, Late Developers (2023) y A Bit of Previous (2022). Ahora que han pasado unos meses desde la publicación del último, ¿cómo veis la recepción de ambos trabajos por parte del público?

Muchísimas gracias. La verdad es que la recepción ha sido bastante buena, al menos en casa, en Reino Unido. La respuesta de los oyentes ha sido muy positiva. Además, estamos disfrutando muchísimo al presentar las nuevas canciones en directo.

Late Developers es un álbum lleno de calidad. Sin embargo, algunos críticos han comentado que tiene menos cohesión entre los temas en comparación con el anterior. ¿Os planteasteis crear dos álbumes desde el principio o fue consecuencia del cambio de plan surgido por la pandemia?

En un principio, la idea era grabar un solo álbum en Los Ángeles durante la primavera de 2020. Sin embargo, debido a la pandemia y las restricciones que trajo consigo, esta opción se vio truncada. Ante la imposibilidad de viajar y grabar como se había planeado, la banda decidió seguir adelante con el proceso creativo. En lugar de limitarnos a un solo álbum, aprovechamos el tiempo libre para seguir componiendo y grabando música. De esta manera, lo que inicialmente iba a ser un único proyecto se convirtió en dos discos.

¿Cuáles fueron las razones que os llevaron a tomar la decisión de publicar dos discos separados en lugar de un álbum doble?

Considero que una de las razones por las que decidimos lanzar dos álbumes separados fue por la posibilidad de generar dos momentos de atención del público. Un disco doble, si bien habría tenido un impacto inicial, habría significado un largo período de silencio posterior para la banda. Además, en un álbum doble, existe el riesgo de que algunas canciones queden opacadas por otras. Por otro lado, aunque no lo hayamos considerado conscientemente, la era del streaming parece favorecer a los artistas que lanzan material nuevo con mayor frecuencia, en lugar de publicar una gran cantidad de contenido y luego desaparecer del panorama.

Un periodo de intensa creatividad y trabajo. En total, en estos últimos dos años habéis publicado veinticuatro canciones. ¿Cómo ha sido el proceso de selección?

En realidad, no ha habido muchas tomas descartadas. Si bien teníamos algunas ideas en las que estábamos trabajando a principios de 2020 que nunca retomamos, la mayor parte del material que grabamos durante ese período se incluyó en los álbumes. La única excepción ha sido «What Happened To You Son», que se lanzó como single independiente hace unas semanas.

Un tema bastante interesante que, por lo que he podido leer, es un viaje de introspección cargado de cierta nostalgia. ¿Podrías darnos más detalles sobre el origen y la inspiración de esta canción?

Lamentablemente, no tengo mucha información al respecto. Fue una idea que Stuart Murdoch trajo un día mientras estábamos en el estudio. Generalmente, cuando estamos trabajando en una canción, no nos enfocamos en muchos detalles, como el origen de las ideas. Nuestra prioridad, al menos en mi caso, es la parte musical, por lo que nos concentramos en aspectos como la elección de acordes para el puente o el sonido adecuado del sintetizador.

Una de las canciones que más me ha sorprendido de vuestro último álbum ha sido «I Don’t Know What You See In Me». ¿Cómo surgió la colaboración con Pete Ferguson y cómo influyó su figura en la dirección musical de la canción?

Pete ha sido un admirador del grupo desde su infancia. Es posible que Stuart haya descubierto el trabajo de este y haya quedado impresionado, o que se hayan reunido directamente para explorar una colaboración. En cuanto a la canción, la producción corre casi en su totalidad a cargo de Pete, quien ha llevado el estilo synth-pop, un elemento distintivo de la banda desde sus inicios y que ha ganado aún más presencia en sus últimos trabajos. Él ha llevado ese estilo de producción más allá de lo que habitualmente hacemos nosotros mismos.

Lo cierto es que, a pesar de haber explorado diversos estilos musicales a lo largo de vuestra trayectoria, Belle and Sebastian conserva una identidad sonora muy única. ¿Cómo habéis logrado mantener vuestro proceso creativo tras casi tres décadas como banda y doce álbumes de estudio?

La clave reside en la variedad de estrategias que empleamos. En ocasiones, colaboramos con artistas externos, como Pete Ferguson o Matt Wiggins, quien aportó su talento en algunas de las canciones de Sarah Martin en los dos últimos discos. Richard Colburn, por su parte, se dedica constantemente a perfeccionar su técnica de batería y a experimentar con nuevas tecnologías musicales. Bob Kildea y yo, a menudo, adquirimos nuevos instrumentos, sintetizadores o pedales que nos abren a nuevas posibilidades sonoras. Además, los principales compositores del grupo nos nutrimos de las constantes experiencias que nos brinda la vida para inspirar nuestro trabajo creativo.

En comparación con los primeros días, hay más canciones que son colaboraciones, en las que alguien puede aportar la idea musical inicial y otro la toma y la convierte en una canción acabada. Pero dicho esto, muchas de las canciones siguen siendo escritas en su totalidad por Stuart, Stevie Jackson o Sarah antes de que el resto de la banda empiece a trabajar en ellas.

Han sido muchos los que, como yo, descubrimos a Belle and Sebastian a través de momentos emblemáticos del cine y la televisión, en mi caso la famosa escena de la película «High Fidelity». ¿Qué opinan sobre el impacto que esta exposición ha tenido en su carrera?

La verdad es que no estamos del todo seguros de hasta qué punto High Fidelity influyó en nuestra trayectoria. Probablemente, el uso de nuestra música en la película Juno tuvo un impacto mayor. Por otro lado, «The Boy With The Arab Strap» se convirtió en la sintonía de la serie británica Teachers durante muchos años, lo que sin duda contribuyó a su popularidad, y eso que no salió como single.

Son muchos los oyentes, incluido un servidor, que siempre ha encontrado una cierta influencia de Nick Drake en la música de Belle and Sebastian.

En los primeros días de la banda, a Stuart no le gustaba prácticamente nada la comparación con Nick Drake. De hecho, en aquel entonces no era un gran admirador de este músico, aunque esto ha cambiado con el tiempo. Probablemente hubiera dicho que la inspiración para el sonido inicial de la banda provenía más de grupos estadounidenses como Love, The Left Banke, Nancy Sinatra o Lee Hazlewood, además de la música de películas y televisión de los años 70. Sin embargo, para algunos de nosotros, los discos de Nick Drake fueron definitivamente una inspiración, aunque ya no nos adentramos tanto en ese estilo de folk-rock jazzy con cuerdas como solíamos hacerlo.

El próximo sábado veinticinco de mayo, vuestra gira recae en Madrid en el Festival Tomavistas, y unas semanas después, el 13 de junio en Donosti. ¿Cómo está siendo la experiencia de este nuevo tour?

Las giras que hemos hecho en los últimos años han sido muy buenas, aunque hemos podido hacer menos de lo que nos hubiera gustado debido a algunos problemas de salud de Stuart. Pero acabamos de terminar una gira de un mes por Norteamérica que ha salido genial, así que estamos con muchas ganas de volver a tocar en España.

Ha sido todo un placer hablar contigo, Chris. Por último, ¿qué significa la música para ti?

Realmente no sabría decirlo con palabras, y en cierto sentido, ese es el propósito de la música: ir más allá de lo que se puede expresar con palabras.

