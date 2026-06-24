Chiva Flor - Queremos Decir Tanto (Autoeditado)

En una era tan híper tecnológica como ésta, saturada de producciones milimétricamente procesadas, donde las canciones parecen diseñadas y pensadas para el consumo rápido, sin buscar la más mínima enjundia, toparse con un algo como Queremos decir tanto genera una hermosa descolocación. El debut de la banda castellonense Chiva Flor llega precisamente para eso: impugnar la artificialidad de nuestro tiempo y erigirse como un reducto de pura humanidad.

El título del álbum ya funciona como una declaración de intenciones incontestable. No hay cinismo ni postureo en el proyecto liderado por el músico Daniel Chiva ; lo que hay es un torrente de sensibilidad que busca conectar de la manera más directa y honesta posible con el oyente, llevándolo de la mano desde la contemplación poética hasta el baile sin forzar una sola costura.

El álbum se ocupa de desplegar esta tesis a lo largo de diez cortes que juegan a ser paisajes emocionales. A base de un refrescante pop que marida los sesenta, con el tropicalismo, el soft rock setentero, o el indie pop psicodélico del presente siglo, lo primero que salta a la vista es un carácter deliciosamente atemporal, difícilmente identificable con una corriente musical concreta, que es, precisamente, lo que se echa a faltar en el 80% de los discos que, semana tras semana, sepultan nuestros conductos auditivos.

Podríamos establecer ciertas comparaciones con faros del indie contemporáneo como Mac DeMarco, Adam Green o Devendra Banhart, pero sería injusto callar que ellos añaden a todo eso, como ya hicieron sus paisanos Pep Laguarda, Julio Bustamante o Jorge Tórtel, un cariz eminentemente mediterráneo (ese “pop mediterráneo” que ya es casi un subgénero) que lo hace único. De esta forma uno, a medida que va escuchando, parece oler la brisa del mar y resulta inevitable dejarse inundar por esa cadencia perezosa, esa tranquilidad de espíritu que transmiten las 10 fantásticas canciones que dan forma a este trabajo.

Y todo esto sucede porque el sonido es orgánico, real, pensado y ejecutado por personas que tienen un firme compromiso con el arte. Gran parte del mérito, hay que decirlo, de esta proeza analógica que hace oler el mar, recae sobre la impecable labor del productor Xavi Muñoz (conocido por sus trabajos con Stereolab y Alberto Montero), quien ha sabido registrar el proyecto de una forma fiel a su planteamiento, apostando por dejar el suficiente espacio a las canciones, sin más artificios que los que ofrece un grupo de amigos tocando juntos de buen rollo. Hay hoguera, hay vermut, hay piscina aquí.

Aunque Daniel Chiva es el catalizador lírico e ideológico de estas piezas —nacidas, según él mismo confiesa, de un impulso puramente natural y sin ambiciones premeditadas de trascendencia—, el disco no se entendería sin el armazón colectivo. La arquitectura instrumental se sostiene gracias a la composición compartida con Víctor Puig y Juan Ferragud, logrando un sonido de banda cohesionado, cálido y sin aditivos químicos. El pulso rítmico corre a cargo del propio Ferragud al bajo y David Albero en la batería. Las texturas y los matices los aportan Adrián del Barrio a las guitarras y Vicente Varella a los teclados y percusiones.

El resultado de esta sinergia son composiciones tan certeras como «Teresa» o «El Olivo» , que demuestran que, en ocasiones, renunciar al artificio y refugiarse en lo simple es el acto de rebeldía más subversivo posible. Por eso, en un mercado tan saturado de ruido de fondo, hay que ovacionar las cosas hechas con falta de pretensiones y una desarmante verdad que se clava de lleno en el corazón. Chiva Flor firma aquí un debut sanador y luminoso que reconforta el alma. No es solo que tengan mucho que decir; es que urgía escucharles.

Escucha Chiva Flor – Queremos Decir Tanto