Courtney Barnett

Courtney Barnett comparte actuación interpretando su último disco

Courtney Barnett publicaba hace algunas semanas Creature Of Habit del que decíamos: «diez brillantes canciones fieles a su personal mezcla de spoken word, melodías pop, guitarras brillantes, toques grunge y el indie más refrescante. Un trabajo coherente con su estilo, que transmite la sensación de estar sin rumbo y la búsqueda constante de una dirección, y que refleja sus crisis existenciales con ese lenguaje tan cercano y personal».

Ha sido su primer álbum con canciones nuevas desde Things Take Time, Take Time (2021), tras un periodo de cambios personales y profesionales que incluye el cierre de su sello Milk! Records y su mudanza de Australia a Los Ángeles.

Hace unos días compartía una actuación en los Levon Helm Studios interpretándolo al completo bajo la dirección de Claire Marie Vogel.

Disfruta del concierto de Courtney Barnett Creature of Habit (Live At Levon Helm Studios)

Estas son las canciones interpretadas:

01 «Stay In Your Lane»
02 «Wonder»
03 «Site Unseen» (feat. Waxahatchee)
04 «Mostly Patient»
05 «One Thing At A Time»
06 «Mantis»
07 «Sugar Plum»
08 «Same»
09 «Great Advice»
10 «Another Beautiful Day»

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