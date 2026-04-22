Disfruta del concierto de Courtney Barnett en KEXP

Courtney Barnett está de regreso con Creature Of Habit que vio la luz el pasado mes de marzo y como decíamos: «diez brillantes canciones fieles a su personal mezcla de spoken word, melodías pop, guitarras brillantes, toques grunge y el indie más refrescante. Un trabajo coherente con su estilo, que transmite la sensación de estar sin rumbo y la búsqueda constante de una dirección, y que refleja sus crisis existenciales con ese lenguaje tan cercano y personal».

Ha sido su primer álbum con canciones nuevas desde Things Take Time, Take Time (2021), tras un periodo de cambios personales y profesionales que incluye el cierre de su sello Milk! Records y su mudanza de Australia a Los Ángeles.

Hace unos días pasaba por la emisora de Seattle KEXP acompañada de Bones Sloane al bajo y de Stella Mozgawa (Warpaint) a la batería, para tocar:

Stay In Your Lane

Mantis

Mostly Patient

Sugar Plum

Disfruta la actuación de Courtney Barnett en KEXP