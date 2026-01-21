Courtney Barnett anuncia nuevo disco, Creature Of Habit
Courtney Barnett prepara su regreso discográfico con Creature Of Habit, su primer álbum con canciones desde Things Take Time, Take Time (2021), tras un periodo de cambios personales y profesionales que incluye el cierre de su sello Milk! Records y su mudanza de Australia a Los Ángeles.
Después del paréntesis instrumental de End Of The Day (2023), la compositora australiana volverá esta primavera, concretamente el próximo 27 de marzo, con un nuevo trabajo y una extensa gira norteamericana que confirma una nueva etapa en su trayectoria.
El disco se abre con “Stay In Your Lane”, adelantada el año pasado, y ahoraestrena “Site Unseen”, una pieza reconocible en su cancionero: rock cotidiano, luminoso y autoconsciente, con la colaboración vocal de Katie Crutchfield de Waxahatchee, a quien Barnett invitó tras varios intentos fallidos de grabación.
Como cuenta: Intenté grabar esta canción en tres ocasiones distintas a lo largo de dos años y, cada vez, o no estaba terminada o no sonaba bien, así que en todas tuvimos que empezar de nuevo. En mi cabeza no dejaba de escuchar una armonía muy aguda, así que para la cuarta y definitiva versión le pregunté a Katie si le apetecía cantarla conmigo. Soy muy fan de Waxahatchee; me encanta cómo escribe Katie y su voz, así que fue un honor que cantara en “Site Unseen”.
El tema llega acompañado de un videoclip de tono lúdico y animado dirigido por Juliana y Nicola Giraffe.
Estas serán las canciones de lo nuevo de Courtney Barnett
01 «Stay In Your Lane»
02 «Wonder»
03 «Site Unseen» (feat. Waxahatchee)
04 «Mostly Patient»
05 «One Thing At A Time»
06 «Mantis»
07 «Sugar Plum»
08 «Same»
09 «Great Advice»
10 «Another Beautiful Day»