Disfruta de un concierto de Courtney Barnett en KEXP

Courtney Barnett lanzaba su tercer álbum, titulado Things Take Time, Take Time, el pasado 12 de noviembre, sucesor de su obra de 2018 Tell Me How You Really Feel.

Things Take Time, Take Time se escribió durante un período de dos años, en los que reflejaba lo que se llama “un momento particularmente feliz en su vida”. Fue grabado a fines de 2020 y principios de 2021 con la productora y baterista Stella Mozgawa de Warpaint.

Hace pocos días estuvo actuando en la radio de Seattle KEXP donde estuvo interpretando las siguientes canciones:

Rae Street

Sunfair Sundown

Before You Gotta Go

Turning Green

Concierto de Courtney Barnett en KEXP