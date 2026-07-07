Daniel Ash

Daniel Ash (Bauhaus, Love and Rockets…) continúa su etapa en solitario

Tras publicar hace unos meses «Into The Future», una canción autoeditada acompañada de un videoclip de espíritu completamente DIY y de estética deliberadamente “casera”, Daniel Ash vuelve a reivindicar su faceta en solitario con «Kharma Klash», un nuevo sencillo estrenado en estos días junto a su correspondiente videoclip.

Compuesta y producida por el propio músico británico, la nueva pieza vuelve a transitar ese territorio donde conviven el postpunk, la psicodelia y la experimentación sonora. Guitarras tratadas con efectos, ritmos de pulso mecánico y una producción contemporánea sirven de vehículo para un tema que mantiene intacta la personalidad musical de Ash sin caer en la mera revisión de su pasado y acercándose a ritmos “triphoperos”.

Este nuevo lanzamiento llega además pocos meses después de la aparición del debut de Ashes and Diamonds, el proyecto compartido con Bruce Smith (Public Image Ltd, The Pop Group) y Paul Spencer Denman (Sade). Lo que deja más claro aún, que Ash sigue interesado en buscar nuevos sonidos y en la experimentación que de su legado.

Y no es un legado cualquiera. Como miembro fundamental de Bauhaus, más tarde de Tones on Tail y posteriormente de Love and Rockets, Daniel Ash contribuyó decisivamente a definir el sonido del rock gótico y del postpunk británico, además de ampliar sus fronteras hacia terrenos psicodélicos y experimentales. Más de cuatro décadas después de aquellos primeros pasos, sigue demostrando que la curiosidad artística continúa siendo su principal motor.

«Kharma Klash» ya puede escucharse en las principales plataformas digitales. 

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