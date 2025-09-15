Otro tema de Ashes and Diamonds, el grupo de Daniel Ash (Bauhaus)

El próximo 31 de octubre llegará el álbum debut de Ashes and Diamonds, Ashes and Diamonds Are Forever, nuevo proyecto de Daniel Ash, miembro fundador, guitarrista y compositor de Bauhaus, líder de Tones On Tail y parte importante como vocalista, compositor y guitarrista de Love & Rockets, junto al batería Bruce Smith (PiL, The Pop Group) y el bajista de Sade, Paul Denman.

Un grupo que comenzó a finales de la década de 2010, pero se vio interrumpido por la pandemia, las reuniones de Bauhaus y Love And Rockets y más. Como comenta Daniel Ash: «Ha sido una larga espera. De hecho, empezamos este proyecto hace unos siete años, pero debido a la COVID-19, nos ha llevado todo este tiempo estar realmente satisfechos con el resultado final.

Ha pasado tanto tiempo que no recuerdo cómo se formó esta banda inicialmente, aparte de que la esposa de Paul, Kim, sugirió a Bruce para la batería. Recuerdo que Paul quería trabajar juntos hace muchos años, pero esa es otra historia».

El disco se grabó en el estudio con el ingeniero Robert Adam Stevenson ( Queens of the Stone Age, The Kills ) y ya conocemos otro de sus temas, «Setting Yourself Up For Love», adopta un enfoque más melancólico que la anterior «On a Rocka», cobrando impulso mediante un bajo potente, una reverberación al máximo y una voz que la banda describe como «una motocicleta zigzagueando entre el tráfico».

Escucha ‘Setting Yourself Up For Love’ de Ashes and Diamonds

Estas serán las canciones del disco:

Hollywood Teenage Robots On A Rocka ON Boy Or Girl The A Listers Plastic Fantastic Ice Queen Setting Yourself Up For Love Alien Love Champagne Charlie 2020

