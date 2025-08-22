Daniel Ash (Bauhaus, Love & Rockets) estrena banda, Ashes and Diamonds

Daniel Ash, miembro fundador, guitarrista y compositor de Bauhaus, líder de Tones On Tail y parte importante como vocalista, compositor y guitarrista de Love & Rockets, anuncia un nuevo proyecto.

Ashes and Diamonds es el nombre de su nueva banda, un trío formado por el cantante y guitarrista junto al batería Bruce Smith (PiL, The Pop Group) y el bajista de Sade, Paul Denman, comenzó a finales de la década de 2010, pero se vio interrumpido por la pandemia, las reuniones de Bauhaus y Love And Rockets y más.

Hoy conocemos que el próximo 31 de octubre llegará el que será su álbum debut, Ashes and Diamonds Are Forever, que será editado a través del sello Cleopatra Records.

Como comenta Daniel Ash: «Ha sido una larga espera. De hecho, empezamos este proyecto hace unos siete años, pero debido a la COVID-19, nos ha llevado todo este tiempo estar realmente satisfechos con el resultado final. Ha pasado tanto tiempo que no recuerdo cómo se formó esta banda inicialmente, aparte de que la esposa de Paul, Kim, sugirió a Bruce para la batería. Recuerdo que Paul quería trabajar juntos hace muchos años, pero esa es otra historia».

El disco se grabó en el estudio con el ingeniero Robert Adam Stevenson ( Queens of the Stone Age, The Kills ) y ya conocemos su primer sencillo, «On a Rocka», una canción que es puro glam, donde los característicos riffs de Ash marcan el camino a un vídeo dirigido por Jake Scott (Smashing Pumpkins, REM, Radiohead) en el que le vemos con otra de sus grandes pasiones, las motos.

Escucha ‘On a Rocka’ de Ashes and Diamonds

¿Fan de Daniel Ash?

Escucha el especial Bauhaus y todos sus universos