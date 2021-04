El documental de Dave Grohl llega el 30 de abril a Prime Video

El próximo 30 de abril llega a Amazon Prime Video What Drives Us, el documental dirigido por Dave Grohl y producido por Foo Fighters, un homenaje al momento en la vida de todo músico en el que su compromiso se pone a prueba y su deseo de tocar música para los demás se convierte en un acto casi irracional de fe ciega. El primer paso para demostrarte a ti mismo y al mundo que perteneces a él es cargar con tus instrumentos, tu talento y tu valor, y subirte a la furgoneta para llevar tu música al mundo: un verdadero rito de iniciación del rock and roll.

Cuenta con la participación de: Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Rami Jaffee, Pat Smear, Ringo Starr, Flea, Brian Johnson, St. Vincent, Slash, Duff McKagan, Ben Harper, The Edge, Mike Watt, Ian Mackaye, Starcrawler, RadKey, Exene Cervenka, Tony Kanal, DH Peligro, Charlie Gabriel, Jennifer Finch, Dave Lombardo, Kira Roessler, Pete Stahl, Lars Ulrich y Steven Tyler.

“Esta película es mi carta de amor a todos los músicos que alguna vez se han subido a una vieja furgoneta con sus amigos y lo han dejado todo atrás por la simple recompensa de tocar música. Lo que empezó como un proyecto para mostrar la logística que supone meter a todos tus amigos y tu equipo en un pequeño espacio durante meses, acabó convirtiéndose en una exploración del “¿por qué? ¿Qué nos mueve?”. Dave Grohl

Este es el tráiler de ‘What Drives Us’ de Dave Grohl de Foo Fighters