Foo Fighters estrenan el último avance de su nuevo disco: 'Off All People'

Foo Fighters vuelven con nuevo disco, Your Favourite Toy, se publicará el próximo 24 de abril. Un trabajo coproducido por el grupo junto a Oliver Roman y mezcla a cargo de Mark “Spike” Stent.

La continuación de But Here We Are (Roswell Records / Sony) ha venido anticipada por el tema lanzado el año pasado «Asking For A Friend», la propia «Your Favorite Toy», «Caught In The Echo», y ahora suma «Off All People», un nuevo trallazo de punk en el que hablan de la culpa del superviviente.

El nuevo disco de Foo Fighters Favorite Toy fue grabado en el estudio casero de Dave Grohl, coproducido por la banda y Oliver Roman, quien también ha ejercido de ingeniero. Las mezclas son de Mark «Spike» Stent.

Escucha ‘Off All People’ de Foo Fighters

Estas serán las canciones de Your Favourite Toy

Caught In The Echo

Of All People

Window

Your Favorite Toy

If You Only Knew

Spit Shine

Unconditional

Child Actor

Amen, Caveman

Asking For A Friend

Foo Fighters grupo actuará en la próxima edición de Mad Cool junto a Florence + The Machine, Twenty One Pilots, Lorde, Pulp, Wolf Alice, Nick Cave & The Bad Seeds, Jennie, Moby, Kings of Leon, Halsey, Pixies, David Byrne, Sigrid y muchos más.