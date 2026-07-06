Foo Fighters

Libro: Foo Fighters. El poder de Dave Grohl (Redbook Ediciones)

Dave Grohl siempre ha sido un artista que no ha contado con el  beneplácito general de la crítica musical. La sombra tan alargada de haber sido el –excelente- baterista de Nirvana parece que le hubiera supuesto una especie de techo de cristal a la hora de ser reconocido por los plumillas, digamos, más sesudos. Cosa, por cierto, que no ocurre en absoluto a nivel de audiencia y compañeros de profesión entre los que las cualidades del bueno de Dave son ampliamente reconocidas.

Por este motivo, es de agradecer que, de vez en cuando, caiga alguna publicación dedicada al músico nacido en Ohio. Foo Fighters, El Poder de Dave Grohl es un libro escrito a cuatro manos entre Tomás Crespo y Xavier González que, como su propio nombre indica, se centra en la carrera al frente de su banda más exitosa. Otro motivo por el que resulta necesario y agradecido este libro radica sobre el hecho de que, sobre todo de un tiempo a esta parte, los periodistas musicales, a la hora de encarar sus escritos, en numerosas ocasiones tratan de adoptar un enfoque transversal y supuestamente de interés sociológico en el que, en no pocas ocasiones, la asociación contra natura hay que cogerla con pinzas y descarrila en una falta de interés soberana cuando no en un ejercicio de un poquito de vergüenza ajena.

En el caso que nos ocupa, de manera alguna ocurre algo así. El libro se muestra certero, directo, fresco y ágil a la hora de enfocar sus páginas en pos de analizar minuciosamente la música de la banda nacida en Seattle, con exquisitos detalles detrás de la composición, las diferentes canciones y las etapas vividas por los Foo durante más de treinta años, concretamente abarca prácticamente hasta la publicación de Your favorite toy (26) del que no hace mucho hablé en estas mismas páginas.

Bien es cierto que la mayoría de las cosas que cuenta pueden ser conocidas por el die-hard  fan del combo y que los autores en ningún momento, tampoco creo que sea su propósito, se mojen a través de sus opiniones sobre el viaje sonoro emprendido por Dave Grohl para afrontar el durísimo duelo que fue superar la muerte de su compañero del alma Kurt Cobain. Esta cuestión que cabría considerarse como candidata a derivar en cierta linealidad o desinterés por estas páginas en modo alguno es tal, ya que el brío y el detallismo con el que se describe la andadura de Foo Fighters, con ese siempre complicado equilibrio entre el underground y el rock de estadio y el inquieto cerebro de Grohl como motor en ebullición capaz de mantener en cualquier situación y contexto a la banda a flote, son los que proporcionan una lectura tremendamente adictiva y humildemente apasionada.

Además, cumple el objetivo más loable que tiene la creación de un volumen de semejantes características: la de conseguir que uno se quiera levantar como un resorte al cerrar sus páginas y pinchar uno tras otro todos los discos que forman parte de una carrera que, con sus aciertos y sus errores, demuestra el amor más verdadero e invencible por lo que nos trae aquí a todos y nos permite respirar cada día que pasa: la música.

Puedes comprar el libro: Foo Fighters. El poder de Dave Grohl. Tomás Crespo y Xavier González (Redbook Ediciones) en la web de su editorial.

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