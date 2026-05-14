Foo Fighters

Foo Fighters ofrecen su Tiny Desk Concert

Foo Fighters han vuelto con Your Favourite Toy que «deja entrever un posicionamiento nervioso, desenfadado y arisco, del todo agradecido para una banda del todo ahogada en los últimos tiempos por los clichés más asfixiantes del “arena rock”.

Un trabajo que fue grabado en el estudio casero de Dave Grohl, coproducido por la banda y Oliver Roman, quien también ha ejercido de ingeniero. Las mezclas son de Mark «Spike» Stent.

La banda de Dave Grohl, Pat Smear, Chris Shiflett, Nate Mendel, Rami Jaffee y Ilan Rubin pasó por el icónico estudio de los Tiny Desk Concert para ofrecer un concierto íntimo recuperando alguna de estas canciones, además de otros clásicos de su discografía.

Sonaron:

«Spit Shine»
«Learn to Fly»
«Child Actor»
«My Hero»
«Everlong»

Escucha el Tiny Desk Concert de Foo Fighters

