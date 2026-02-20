Foo Fighters comparten ‘Your Favorite Toy’, que estará en su nuevo disco

<a href='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/ck.php?n=aca5303c&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://muzikalia.com/ads/www/delivery/avw.php?zoneid=2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aca5303c' border='0' alt='' /></a>

Foo Fighters confirman la llegada de su nuevo disco, que será homónimo, para el próximo 24 de abril. Un trabajo coproducido por el grupo junto a Oliver Roman y mezcla a cargo de Mark “Spike” Stent.

El sucesor de But Here We Are (Roswell Records / Sony) llega con un single de presentación, «Your Favorite Toy», que llega con guitarras afiladas y golpes de teclado que se entrelazan sobre un pulso rítmico implacable, mientras Dave Grohl despliega un nuevo tono vocal sarcástico, en unos estribillos absolutamente infecciosos.

Una muestra perfecta, y representativa, de un álbum que suena diferente al resto de discografía de la banda, y aun así resulta instantánea e inconfundiblemente. Grohl comenta: “Your Favorite Toy fue realmente la llave que abrió el tono y la dirección energética del nuevo álbum. Dimos con ella tras experimentar durante más de un año con distintos sonidos y dinámicas, y el día que tomó forma supe que teníamos que seguir su guía. Fue la chispa que encendió el barril de pólvora de canciones que terminamos grabando para este disco. Se siente nuevo.”

Foo Fighters son Dave Grohl, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear, Rami Jaffee e Ilan Rubin.

Escucha ‘Your Favorite Toy’

Foo Fighters actuarán en la próxima edición del Mad Cool.