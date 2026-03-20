Foo Fighters

Foo Fighters estrenan un nuevo adelanto, 'Caught In The Echo'

Como te venimos contando, Foo Fighters están de regreso con nuevo disco, que será homónimo y se publicará el próximo 24 de abril. Un trabajo coproducido por el grupo junto a Oliver Roman y mezcla a cargo de Mark “Spike” Stent.

La continuación de But Here We Are (Roswell Records / Sony) vino anticipada por la acelerada «Your Favorite Toy», y ahora suma «Caught In The Echo», con la que recuperan el sonido clásico de Foo Fighters.

Un trabajo grabado íntegramente en el estudio casero de Dave Grohl, que canta en su nuevo sencillo: «Me quedé atrapado en el eco otra vez/ De un lado a otro/ Me quedé atrapado en el eco otra vez/ Decide, decide, decide, decide».

Escucha ‘Caught In The Echo’ de Foo Fighters

Foo Fighters actuarán en la próxima edición del Mad Cool.

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