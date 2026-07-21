Dominique A lanzará nuevo disco en octubre

Dominique A está de vuelta con Spirales, un disco que será lanzado el próximo 9 de octubre a través de Cinq7 y que llega anticipado por una nueva canción: “La terre à personne”, que llega tras “Un jour j’ai disparu”, y “Bromure”.

En palabras del artista: “el tema “La terre à personne” aborda el concepto de “Spirales”. La palabra resonó en mí desde el momento en que surgió. En geometría, el término en singular se refiere a “una curva plana que describe revoluciones alrededor de un punto fijo mientras se aleja progresivamente de él”. Lo vi como una posible metáfora del proceso de composición, especialmente cuando las canciones se basan en recuerdos que, como cualquier recuerdo que se precie, tienden a escaparse justo cuando intentas aferrarte a ellos”.

Como cuenta sobre el disco:

Cuando la idea de un álbum empieza a tomar forma, a menudo no la veo venir. Avanzo con solo unas pocas ideas en mente y con frecuencia me sorprende lo que va surgiendo. En el caso de “Spirales”, todo comenzó un día de junio de 2024 durante un paseo por mi ciudad natal, Provins, en la región de Seine-et-Marne. Acababa de atravesar un jardín público al que solía ir a menudo con mi madre cuando era niño. Entonces surgió una letra, que reunía esos paseos de la infancia con el momento que estaba viviendo en ese instante. Ya había escrito canciones sobre la infancia antes, pero mi enfoque aquí se sentía distinto, menos cargado de patetismo. El tema resultante, “La roue du Jardin Garnier”, marcó el tono del álbum.

Hasta entonces, había tratado la composición principalmente como un territorio ficticio con poca autobiografía; mi anterior álbum de estudio, “Le monde réel” (2022), se centraba mucho en la época que vivimos y en la ecología, manteniendo cierta distancia. Ese día en Provins, me di cuenta de que quería volver “al corazón de la acción” celebrando las epifanías vividas en los lugares de mi juventud—concretamente Provins y Nantes.

Provins, un lugar donde las amistades perduran—como muestran canciones como “Un jour j’ai disparu” y “Evanoui”, en las que la amistad reaparece tras décadas de silencio. Lo mismo ocurre en “39 rue Sainte-Croix”, donde el regreso a los orígenes hace que recuerdos y reencuentros se entrelacen.

Luego está Nantes, evocada en “Picasso y los Simios”, una canción que recuerda mediados de los años 80 a través del prisma de una banda de culto que nunca salió del circuito local; o en “Mark”, un homenaje a Mark Long, el fallecido cantante principal de The Opposition (una banda que idolatré en mi adolescencia y con la que acabé compartiendo escenario en Nantes).

Otros lugares también atraviesan las canciones del álbum, como “La rue des Flandres”, donde un paseo por una ciudad del norte adquiere carácter de epifanía, captando el desarrollo de un pensamiento en tiempo real; una atmósfera similar impregna “La brique orange”, que también relata un paseo nocturno—esta vez por una playa de Normandía.

La epifanía vuelve a aparecer—esta vez de naturaleza romántica—en “Apparaître sur le quai”, donde la visión de la mujer amada disipa la niebla de un paisaje mental previamente confuso.

Compartir la propia historia no implica que el resto del mundo deje de existir. Canciones como “Bromure” y “Coltan” surgieron durante el proceso de escritura—la primera, un tema sobre el machismo del poder; la segunda, sobre el coste de nuestras adicciones digitales. Lo personal y lo universal también convergen en “Shining à 12 ans”, que mezcla un trauma infantil con una observación contemporánea sobre las pantallas.

¿Y la música? Refleja las letras—más terrenal y visceral, con la guitarra eléctrica de nuevo en primer plano. ¿Se debe a que estaba revisitando mi juventud y escuchando de nuevo discos indie pop-rock de finales de los 80 y principios de los 90? Sin duda. También fue una manera de añadir algo de aspereza y carácter a este proceso de introspección.

Salir de gira como trío mientras escribía el material también influyó, reforzando el deseo de impregnar la grabación con la intensidad de una actuación en directo: a mis dos compañeros Sébastien Boisseau (contrabajo) y Julien Noël (teclados) se unió Etienne Bonhomme (batería)—todos ellos ya presentes en el anterior álbum de estudio. Arreglamos las canciones juntos.

Me gusta pensar que la confluencia de nuestros cuatro universos musicales—con influencias diversas que van desde la New Wave británica y francesa hasta el jazz contemporáneo, pasando por el pop de los 70 y el sonido motorik de la escena alemana de esa misma década—impregna nuestro sonido colectivo. Es un sonido orgánico, definido por el puro placer de tocar y por la determinación de no pulirlo todo digitalmente.

Para capturar ese sonido, volví a mis raíces en la periferia de Nantes—una decisión lógica dado el proyecto inicial: el Garage Hermétique, donde, 35 años antes, había mezclado mi primer álbum, “La fossette”. El estudio ha crecido considerablemente desde entonces y ahora lo dirige el muy talentoso Pierre Le Gac, quien se encargó de toda la grabación y mezcla del álbum.