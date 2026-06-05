Michele Ducci y Letizia Mandolesi

Escucha el nuevo álbum de Michele Ducci

Michele Ducci es un artista italiano ex miembro de grupos como M+A y Santii. En los últimos meses hemos compartido varios de los sencillos, algunos junto a Letizia Mandolesi, con los que nos ha ido avanzando su nuevo disco. Un álbum que se titula Snail in the Clouds y que publica hoy mismo el sello Monotrome Records.

Snail in the Clouds es el segundo álbum de estudio de Michele Ducci. El disco ha contado con la colaboración de Simon Milner (Is Tropical, Ysing) en la grabación y la producción, desarrollada en sus estudios 4 am de Londres. El resultado es complejo y a la vez vistoso, una sensación que viene acentuada por todo el universo narrativo que el italiano y su compañera, Letizia Mandolesi, han creado para este trabajo: todo un mundo inventado de criaturas fantásticas que han plasmado con gran detalle en varios videoclips animados. Las canciones narran la historia de un planeta llamado Caracol donde habitan extraños seres híbridos relacionados de manera muy con las matemáticas y la música. En el mismo mundo habitan sus enemigos, entre ellos máquinas de humo parlantes.

De momento el disco solo sale en formato digital, pero el 26 de junio, coincidiendo con el lanzamiento de una película basada en la misma historia que desarrolla el disco, saldrá a la venta una edición limitada de 200 copias en vinilo de 180 g.

Mientras tanto, aquí tienes Snail in the Clouds, el segundo disco de Michele Ducci.

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